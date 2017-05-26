Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Trento imbriglia l'Olimpia Milano e passa al Forum di Assago

Redazione Avatar

di Redazione

26/05/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Trento imbriglia l'Olimpia Milano e passa al Forum di Assago

L'Olimpia Milano cede in casa ad una squadra trentina pressochè perfetta nelle rotazioni difensive, che ha concesso solo 66 punti alle Scarpette Rosse.

Ancora una volta l'Olimpia Milano dovrà rincorrere l'avversaria di turno nei playoff scudetto, dopo avere perso la prima sfida della serie contro la Dolomiti Energia Trento. Una prestazione davvero sottotono (e non è la prima in questa stagione) per gli uomini di Repesa che partono bene ma poi finiscono nella morsa stretta delle maglie trentine. Una cattiva gestione del pallone e la solita sfilza di tiri dall'arco sparacchiati a caso hanno determinato la cocente sconfitta contro la squadra di Buscaglia che si è imposta per 76-66 con un finale in crescendo. Dominio assoluto per gli ospiti sotto le plance e rotazioni difensive al limite della perfezione sono i due elementi chiave che hanno determinato il successo di Trento. Il solo Tarczewski, tra le Scarpette Rosse, è sembrato avere le idee chiare sia sotto le plance che al tiro, mentre la solita regìa a corrente alternata di Hickman ha reso poco fluido il gioco per i padroni di casa. Imbarazzante, nel terzo quarto, il modo con cui l'Olimpia Milano ha gettato alle ortiche palloni su palloni, segnando solo quattro punti nei primi sei minuti. Trento, invece, spinta da un Hogue granitico sotto i tabelloni, sbaglia poco o nulla, costringendo Milano a dovere fare gli straordinari per arrivare alla conclusione. Polemiche per alcune decisioni arbitrali che pubblico e giocatori milanesi non hanno condiviso. Un neo che non macchia la prestazione sontuosa della Dolomiti Energia che adesso sogna il bis tra due giorni per avvicinare il sogno di eliminare i campioni in carica. Anche nella serie contro Capo d'Orlando, Milano fu costretta ad inseguire perdendo la prima sfida in casa. Ma la sensazione è che, questa volta, non sarà facile riuscire a rimettere in piedi la situazione. La solidità difensiva che Trento ha messo in mostra per tutta la stagione è ormai un marchio di fabbrica per la squadra di Buscaglia. Aver concesso solo 66 punti ad una squadra come Milano, rafforzerà ancor di più la convinzione nei propri mezzi. Ci sarà, comunque, da divertirsi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fiat Torino, il nuovo allenatore è Luca Banchi: accordo di tre anni

Articolo Successivo

Boston, stagione chiusa per Thomas: potrebbe operarsi

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

22/05/2018