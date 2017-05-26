Fiat Torino, il nuovo allenatore è Luca Banchi: accordo di tre anni

La Fiat Torino ufficializza il nome del coach che guiderà il team nella prossima stagione., che ha siglato un accordo di tre anni con il sodalizio piemontese. Originario di Grosseto, coach Banchi: la prima alla guida della Mens Sana Siena nel 2012-2013 e poi l'anno successivo con l'Olimpia Milano. Al palmares di Banchi vanno aggiunti anche i sei scudetti da assistente sempre con la Mens Sana. La Fiat è riuscita così a colmare subito il vuoto lasciato da Vitucci dopo che con il precedente coach - e con il responsabile dell'area tecnica Marco Atripaldi - si era giunti alla rescissione del contratto.: con queste parole Banchi ha voluto commentare le prime sensazioni da nuovo coach del team torinese. "Sposo un progetto importante - ha detto Banchi - in una grande città con una radicata tradizione cestistica e con l'obiettivo di proseguire sul solco di crescita tracciato dai miei predecessori. L'ambizione personale, in piena sintonia con quella della proprietà,Una nuova sfida assolutamente motivante nella quale mi impegnerò al massimo cercando di dare tante soddisfazioni ai tifosi torinesi". Quella di Banchi non è l'unica novità comunicata dalla Fiat Torino:, figlio del presidente Antonio Forni, è infatti il nuovo vicepresidente esecutivo con delega all'area sportiva, mentreè stato nominato responsabile prima squadra e global scouting. Non cambia invece Reggio Emilia. Nonostante la delusione per l'eliminazione ai quarti dopo due finali consecutive,: contratto di due anni con clausola di uscita a favore del club al termine della prossima stagione. "Dare seguito allo stupendo cammino vissuto in questi anni mi rende felice ed emozionato - ha detto coach Menetti - Riparto quindi con grande carica, ancora più belle ed emozionanti".