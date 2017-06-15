Trento-Venezia, De Raffaele: "Ora sappiamo come giocare contro di loro". Buscaglia: "Testa a gara 4"

Situazione ribaltata. Dopo la sconfitta casalinga in gara 1,Se la reazione al PalaTaliercio poteva essere preventivabile, la vittoria di ieri sera pesa doppiamente nell'economia della serie: la Reyer ha dimostrato di aver definitivamente sfatato il tabù Aquila - tre sconfitte nei tre precedenti stagionali fino a gara 2, ndr - andando ad espugnare il PalaTrento 67-73. Certo, la Dolomiti paga parecchio: senza di lui, la truppa di coach Buscaglia ci mette tanto cuore, ma contro questa Umana non basta. Grande soddisfazione per, che sa bene quanto questo successo possa aumentare il morale dei suoi ragazzi e condurli all'obiettivo scudetto. "Siamo stati solidi nel secondo tempo, giocando duro in difesa e alternando uomo a zona.: la seconda vittoria consecutiva con Trento significa che cominciamo a capire come dobbiamo giocare - afferma De Raffaele ai microfoni di Sky Sport - Dopodomani dobbiamo farne un'altra così. Dovremo mantenere la stessa voglia di pressare e di attaccare". Il coach dell'Umana: "E' stato molto bravo a farsi trovare pronto dopo essere rimasto fermo diverse partite. Il canestro di Filloy? Forse è stata la chiave per cambiare l’inerzia della partita". Dall'altra parte, coachè già proiettato verso gara 4: bisogna resettare e tornare subito a vincere per riagguantare la serie. "In 36 ore non si può cambiare granché - dice il coach trentino -, sperare di tirare un po’ meglio dalla luntta, e quindi in sintesi giocare solo un po’ meglio lo stesso tipo di match fatto stasera"."Sì, una difficoltà che è durata per tutto il match e che probabilmente ci è costata la gara, insieme al fatto che Venezia è riuscita a rimanere compatta anche nei momenti critici".