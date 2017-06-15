Gli Spurs confermano Messina: addio all'Italia dopo gli Europei?

Ai texani non è andata troppo giù l'eliminazione in finale di Conference contro i Golden State Warriors: massimo rispetto per quelli che sono poi diventati meritatamente i campioni di questa NBA, ma gli Spurs, azzoppato da Zaza Pachulia in gara 1. Dalle parti di San Antonio c'è la convinzione che il team allenato da Gregg Popovich, con il suo 'top player' al meglio della condizione, avrebbe quantomeno potuto giocarsela. Per questo, gli Spurs si stanno già strutturando per la prossima stagione. In tal senso, è giunta notiziacome uno degli assistenti principali di coach Popovich: la franchigia texana sarebbe già pronta a sottoporre un rinnovo biennale a Messina (sotto contratto fino al 2019). Una mossa, dato che Ettore Messina potrebbe optare per un abbandono definitivo. Oggi il coach incontrerà il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Gianni Petrucci, per fare il punto della situazione: al momento, le possibilità che Messina resti a lungo sulla panchina azzurra sono piuttosto remote,. Competizione alla quale il coach italiano arriva con parecchi nodi da sciogliere: su tutti la condizione di, che viene da un anno a dir poco travagliato, e quella di, che si è da poco separato dal Vitoria. Infine, c'è apprensione anche per il play, che sta rientrando da un brutto infortunio e che sembra essere ai ferri corti con l'Olympiacos, che non vorrebbe rinnovargli il contratto. Messina era finito anche nel calderone dei papabili alla sostituzione di Repesa sulla panchina dell'Olimpia Milano. La scelta della società del patron Armani è poi ricaduta, come noto, su Simone Pianigiani.