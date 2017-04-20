Varese, Caja confermato anche per la prossima stagione

L'ottimo girone di ritorno ha praticamente tolto Varese dalle secche dei bassifondi della classifica.per allontanarsi progressivamente dalla zona retrocessione e guadagnare così un'importante salvezza, che permette di guardare con fiducia alla prossima stagione. Occhio però, che quella corrente non è ancora finita:, per usare le parole che il coach varesino ha pronunciato dopo la vittoria contro Trento, ma Varese vuole tenere viva quella piccola speranza. Probabilmente è anche per questo che la OpenjobmetisIl consiglio di amministrazione della società varesina, riunitosi nella mattinata di ieri, ha infatti eliminato la clausola di uscita dal contratto che lo lega al coach pavese. Caja è approdato alla guida della Pallacanestro Varese lo scorso 23 dicembre, in sostituzione di Paolo Moretti,Da quando è giunto il nuovo tecnico, la Openjobmetis ha cambiato marcia infilando anche una serie di sei vittorie consecutive. Per Caja si tratta della seconda esperienza alla guida della Pallacanestro Varese, quando venne ingaggiato in sostituzione dell'esonerato Gianmarco Pozzecco.Nuovo acquisto per Capo d'Orlando. La società siciliana ha infatti comunicatoL’esterno, alto 193 centimetri, è chiamato a sostituire Dominique Archie, finito sotto i ferri qualche giorno fa in seguito ad una lesione al menisco laterale sinistro nel finale del match giocato e perso a Pistoia. Classe 1986, proveniente dal Wilki Morskie Szczecin, nella stagione in corso viaggia a 14 punti di media.che vede impegnata la Betaland Capo d'Orlando domenica alle ore 12 davanti al proprio pubblico: l'avversaria è la temibile Sidigas Avellino.