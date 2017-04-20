Playoff, Golden State vola sul 2-0. Westbrook spaziale, ma vince ancora Houston

Quando si è andata delineando la sfida tra Golden State e Portland nel primo turno dei playoff non serviva essere scienziati per capire che, chiamati a compiere veri e propri miracoli per far sì che la franchigia dell'Oregon se la potesse quantomeno giocare. Ecco, se nella prima gara Portland era stata battuta nonostante i 75 punti dei suoi due top player, cosa poteva accadere se in gara 2 non vanno oltre i 23 punti complessivi?E dire che i Warriors, leggermente acciaccato e tenuto quindi a riposo da coach Kerr (che non vuole ripetere gli errori della scorsa stagione...), e non hanno trovato grande linfa dagli "Splash Brother", che hanno dato spettacolo solo nel terzo quarto. Piuttosto, ad emergere sono stati i cosiddetti 'gregari' come Pachulia e McGee., ma l'impressione è che contro questi Warriors ci sarebbe stato comunque ben poco da fare. Dopo un bruciante avvio di GS, Portland era riuscita a risalire fino al -1 mettendo un pò in difficoltà i padroni di casa. Poi si è acceso McGee: +9 Warriors all'intervallo. Vantaggio che aumenta considerevolmente nella ripresa:e ultimo quarto che vale solo per le statistiche. Termina 110-81, Warriors sul 2-0. La tripla doppia con più punti nella storia dei playoff - 51 punti, 10 rimbalzi e 13 assist - servono solo alla 'gloria personale' di Russell Westbrook, ma non a Oklahoma.: i Rockets di coach D'Antoni dimostrano di essere nettamente più squadra, con James Harden (35 punti e 8 assist) ciliegina sulla torta. 2-0 per Houston, si vola in Oklahoma. 2-0 anche per i Wizards, che regolano nuovamente Atlanta (109-101) al Verizon Center.: Millsap fa quel che può (27 punti e 10 rimbalzi) ma vince ancora Washington.