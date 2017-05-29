Venezia-Avellino, De Raffaele: "Bravissimi, ma si può ancora migliorare". Sacripanti: "Abbiamo concesso troppo"

Uno a uno e palla al centro.. L'88-77 con cui Venezia supera Avellino è dettato soprattutto da una grande prova collettiva degli uomini di coach De Raffaele,Dall'altra parte, si è fatta sentire la prova piuttosto incolore di Joe Ragland, ma è tutta Avellino che non ha reso come nella prima sfida di questa serie. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, coach De Raffaele ha commentatoe di guardare con rinnovata fiducia alle prossime sfide al PalaDelMauro: "Non era una partita facile: questa vittoria ci garantisce come minimo gara 5. Adesso andiamo ad Avellino a vedere di scoprire le carte - ha detto il coach della Reyer -Tuttavia, va riconosciuto che l'atteggiamento e l'attitudine a pressare sempre la palla sono state eccellenti". Una vittoria, come detto dallo stesso coach, che permette a Venezia di portarsi come minimo a gara 5. "Ci siamo scrollati di dosso la tensione accumulata dopo la sconfitta in gara 1 - ha precisato De Raffaele -Andiamo ad Avellino con la voglia di ribaltare la serie e tornare a casa almeno con una vittoria". In casa Avellino nessun dramma e testa già a gara 3. "Loro hanno avuto senza dubbio più brillantezza ad andare a recuperare palloni vaganti e rimbalzi d'attacco,. Dobbiamo ragionare a fondo per capire dove siamo venuti meno - ha detto Sacripanti nel post-partita - Sotto tanti punti di vistaCi è mancata soprattutto la capacità di fare 'reset' dopo la gara vinta".