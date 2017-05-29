Golden State-Cleveland, LeBron: "Ho grande fiducia, è un onore giocare di nuovo le Finals"

Per il terzo anno consecutivo a contendersi il titolo NBA saranno i gialloblu di Oakland e i "Cavalieri" dell'Ohio: per ora siamo ad una vittoria a testa, visto il successo dei Warriors nel 2015 e la straordinaria rimonta di Cleveland nella passata stagione, capace di rimontare da 1-3 a 4-3. Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 giugno, alle 3 del mattino, tutto il mondo sarà sintonizzato sulla Oracle Arena per il primo scontro tra due squadre straordinarie:Senza dimenticare pedine fondamentali come McGee, Green e Pachulia da un lato, Shumpert, Smith e Tristan Thompson dall'altro. Ai microfoni statunitensi si stanno succedendo nelle dichiarazioni pre-Finals tutti i protagonisti che illumineranno le gare di questo ultimo atto della NBA 2017., che si è detto fiducioso e convinto di poter bissare il trionfo dello scorso anno. "Sarà senza dubbio una gran bella sfida - ha detto King James - Loro sono una squadra molto forte, sarà una serie che ci metterà a dura prova anche mentalmente.Anche Golden State è migliorata, hanno un Durant in più e altri giocatori che hanno migliorato sia l'attacco che la difesa. Così come accaduto a noi. Chi avrà la meglio? Staremo a vedere - ha concluso LeBron - per ora posso solo dire che sono onorato di giocare per l'ennesima volta le Finals NBA".Parole di fuoco quelle di John Wall. Il playmaker dei Wizards ha puntato il dito contro i suoi compagni, precisando che il motivo principale della sconfitta contro Boston. Wall ha espresso elogi solo per Kelly Oubre, l'unico a detta del 26enne ad aver migliorato il suo gioco in questi playoff.