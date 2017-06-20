Venezia campione, De Raffaele rende omaggio anche a Trento. Buscaglia: "Hanno meritato, ma bravi anche noi"

Tanto ha dovuto attendere la città di Venezia per vedere la propria squadra di basket tornare in cima alla pallacanestro italiana. Davanti a tutti., con una costanza invidiabile: dal secondo posto in regular season dietro la favoritissima Olimpia Milano (poi schiantata da Trento in semifinale), alle belle vittorie contro Pistoia (3-1) e Avellino (4-2) fino al trionfo in questa finalissima., sia sul piano qualitativo che dal punto di vista mentale, e la bravura di un coach come, che aveva già giocato una finale da atleta, come ha ricordato lui stesso ai microfoni della stampa nell'immediato post gara. "Questa volta sono fortunato, ho vinto la finale scudetto da allenatore dopo averla giocata da atleta - ha detto il coach della Reyer Venezia -, ma anche a noi che abbiamo giocato una partita mentale fortissima al termine della stagione lunghissima. Forse la vittoria di Avellino ci ha dato la certezza che potevamo raggiungere questo obiettivo". Qualche parola l'ha rilasciata anche, che ha reso l'onore delle armi ad un avversario straordinario come l'Aquila Trento. "Una partita tirata come tutte le altre, Trento non ha mollato neanche un secondo fino all'ultimo - ha detto Tonut - che è anche il nostro segreto,senza mai rubare nulla. Dopo il tiro di Michael abbiamo capito che potevamo farcela".La stagione della Dolomiti è quasi da 10, e c'è da credere che questo team si toglierà parecchie soddisfazioni nel prossimo futuro. "Lo scudetto è uno e l'hanno meritato loro - ha commentato coach Buscaglia - Ma se vogliamo parlare della stagione, per il lavoro fatto, per le mille emozioni regalate, per un club che ha fatto un lavoro eccezionale".