Venezia, Valencia e Hapoel guidano la riscossa delle outsider in Europa

Con lo scudetto ava in archivio la stagione del basket europeo che ha ridisegnato la nuova geografia della pallacanestro del Vecchio Continente. Il nostro campionato è stato l'ultimo ad assegnare il titolo, confermando un trend ormai consolidato che ha visto le outsider vincere alcuni dei campionati più prestigiosi del nostro continente a discapito di compagini più blasonate.Inpochi avrebbero scommesso sul successo finale di Valencia che è riuscita a conquistare il primo titolo della storia, prevalendo su corazzate come il Barcellona e il Real Madrid. Una annata da incorniciare per la squadra allenata da coachche ha conquistato anche la finale di Eurocup, perdendo il titolo dopo averlo quasi vinto. E' stata l'annata nera del Barcellona (mai cosi male negli ultimi 20 anni) ed è andata poco meglio al Real Madrid, uscito in semifinale nell'Eurolega e in finale nella liga Acb. Stagione da dimenticare per il, partito con ben altre ambizioni e che invece si è vista scippare il titolo nazionale dal sorprendentedi Pianigiani. Anche in Eurolega, la squadra di Tel Aviv ha disputato un torneo sottotono. Inparla italiano lo scudetto assegnato alallenato da coachin una stagione che ha vistocrescere in modo esponenziale diventando una delle colonne portanti della squadra tedesca. L'assoluta protagonista del basket europeo è ilche ha dominato in patria, aggiudicandosi anche l'Eurolega nella final four giocata in casa. Si confermanodopo una finale intensissima contro i rivali di sempre dell'Olympiakos. Ieri il successo della Reyer Venezia che mette il sigillo alla riscossa delle outsider in Europa.