Home LegaBasket Venezia, coach De Raffaele: "La favorita? L'Olimpia Milano"

Venezia, coach De Raffaele: "La favorita? L'Olimpia Milano"

di Redazione 06/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il campionato di Serie A di basket maschile vede una lotta al vertice ampiamente pronosticata. I campioni d'Italia della Reyer Venezia inseguono a distanza di due punti la corazzata Milano, che vuole riprendersi il tricolore dopo la grande delusione della stagione passata, quando la corsa dell'Olimpia si interruppe in semifinale per mano dell'Aquila Trento. Al momento, sembrano essere queste le due compagini più attrezzate per la vittoria finale, anche se la Germani Brescia e la Sidigas Avellino daranno senza dubbio filo da torcere all'Umana e all'EA7. Ma chi è la favorita tra la Reyer e l'Olimpia? Walter De Raffaele, coach dei lagunari, non ha dubbi. "Milano è un passo avanti alle altre ed è la vera favorita del campionato". Non fa giri di parole De Raffaele, intervenuto a margine la cerimonia di consegna del ‘Pegaso per lo Sport 2018’ da parte della Regione Toscana, che si è tenuta ieri a Firenze. Secondo De Raffaele, l'Olimpia ha un roster qualitativamente elevatissimo, e per questo non può non essere considerata favorita per lo scudetto. "Milano è meritatamente in testa al campionato - ha aggiunto il coach della Reyer - Poi anche gli ultimi play-off dimostrano che c‘è sempre qualcosa che va al contrario o che va fuori dai pronostici, ed è il bello dei play-off stessi". De Raffaele ha poi parlato anche del suo team, dicendosi molto soddisfatto dei risultati ottenuti nonostante gli infortuni. "Siamo arrivati in semifinale di Eurocup e vogliamo andare in finale - ha detto De Raffaele - in campionato siamo reduci da una bella vittoria contro Avellino. Mancano ancora sei giornate, poi inizieranno i playoff e lì si faranno i conti". La Reyer tornerà in campo domenica 8 marzo, alle ore 18, sul parquet della Grissin Bon Reggio Emilia. Una trasferta delicata per i lagunari, dato che i reggiani non possono più sbagliare se vogliono tentare la scalata alla zona playoff.