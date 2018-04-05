Home Eurolega Champions League, definito il quadro delle semifinaliste: il Ludwigsburg si aggiudica il derby

di Redazione 05/04/2018

Ecco il quadro delle quattro semifinaliste che si contenderanno la Basketball Champions League nella prima settimana di maggio. Mercoledì si è definito il quadro delle quattro squadre che si contenderanno la Basketball Champions League nelle final Four che si disputeranno dal 4 al 6 maggio in una sede ancora da definirsi. Ad accedere all'atto conclusivo della manifestazione saranno il Monaco, il Ludwisgburg, il Murcia e l'Aek Atene. Una bella conferma per i francesi del Monaco che anche la scorsa stagione entrarono nelle prime quattro della competizione. I transalpini, hanno superato nei quarti i turchi del Banvit perdendo in casa di un solo punto il match di ritorno per 74-75 dopo aver vinto l'andata in trasferta per 85-77. Bene anche la rivelazione Ludwisgburg che ha affrontato i connazionali tedeschi del Bayreuth nei quarti di finale. Nel match di andata furono sconfitti in casa per 86-81, ma nel match di ritorno in trasferta si sono imposti con il risultato di 89-77 conquistando il pass per le final four. Gli spagnoli del Murcia hanno eliminato i turchi del Pinar Karkiysaka vincendo entrambe le sfide (79-65 l'andata e 81-72 il ritorno). Accede alle Final Four anche l'Aek Atene battendo i francesi dello Strasburgo. Nel match di andata i greci si imposero in casa con il punteggio di 78-69 mentre al ritorno il match si è concluso sull'83-83. Nei prossimi giorni verrà definita la sede dove si disputerà l'atto finale della Basketball Champions League.