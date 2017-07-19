Home LegaBasket Venezia, ufficiale l'ingaggio di Watt. Un lungo per Trento: Chane Behanan

Venezia, ufficiale l'ingaggio di Watt. Un lungo per Trento: Chane Behanan

di Redazione 19/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nell'ultima settimana il mercato in Serie A è stato letteralmente dominato dall'Olimpia Milano. Sono stati ben sette i colpi messi a segno dalla società del patron Armani, che ha voluto consegnare a coach Pianigiani un roster altamente competitivo non solo in Italia, ma anche in Europa. Tuttavia, le principali avversarie non hanno nessuna intenzione di restare a guardare. A cominciare dai campioni d'Italia della Reyer Venezia, che hanno ufficializzato in giornata l'acquisto di Mitchell Watt. Il centro statunitense di 208 cm, originario di Goodyear nell'Arizona e formatosi al college di Buffalo, sbarca in Laguna dopo aver vestito nell'ultima stagione la casacca della Pasta Reggia Caserta (la formazione campana non si è iscritta al prossimo campionato, ndr). Watt ha chiuso l'esperienza casertana con 30 match disputati, a 29,4 minuti, 14,9 punti (high 25) e 9 rimbalzi (high 14) di media, tirando con il 56,3% da 2. "Sono molto contento di vestire la maglia dell’Umana Reyer - le prime parole di Watt da nuovo giocatore di Venezia - Sono stato davvero impressionato nella passata stagione dalla grande organizzazione che ha permesso alla Reyer di restare stabilmente al top sia in Campionato che in Europa. E poi Venezia è una città meravigliosa". Ma non c'è solo Venezia a muoversi attivamente sul mercato. Anche la finalista della passata stagione, l'Aquila Trento, sta lavorando per mettere a disposizione di coach Buscaglia una rosa ancora più competitiva. In tal senso la Dolomiti si è assicurata le prestazioni del lungo Chane Behanan, cresciuto cestisticamente nella prestigiosa università di Lousville con cui ha anche vinto il campionato NCAA nel 2013. Sarà lui il sostituto di Dustin Hogue, destinato a lasciare Trento viste le sue richieste (ingaggio raddoppiato, ndr) ritenute troppo esose dalla società bianconera. Molto soddisfatto dell'operazione il general manager della Dolomiti, Salvatore Trainotti, che definisce Behanan "un giocatore solido, di energia, con buone qualità tecniche e spirito competitivo, funzionale al nostro sistema".