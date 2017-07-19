Home NBA L'NBA torna in Italia: appuntamento a Brescia il 4 settembre

di Redazione 19/07/2017

L'NBA è pronta a sbarcare nuovamente in Italia. Dopo il buon riscontro della passata stagione, quando "Enjoy NBA" fece capolino a Bergamo, la Lega più importante del Pianeta tornerà di nuovo nel Belpaese, e precisamente a Brescia. Sarà la cittadina lombarda, quindi, ad ospitare l'evento a stelle e strisce che si terrà a Piazza Duomo il prossimo 4 settembre. L'anno scorso l'ospite d'onore fu Danilo Gallinari, che infiammò la platea bergamasca: per l'edizione di quest'anno non sono stati ancora resi noti i nomi delle 'star', ma senza dubbio ci sarà qualche big della National Basketball Association. "Ci sarà un ospite importante, una leggenda Nba: stiamo definendo gli ultimi particolari, ma sarà sicuramente un nome che farà grande piacere agli estimatori di basket del vostro paese": sono queste le parole (riportate dalla Gazzetta dello Sport) di Marc Armstrong, vice presidente EMEA, global marketing partnership ed Emerging market Nba, che tiene ad evidenziare il grande interesse nei confronti del nostro Paese. "L’accoglienza dello scorso anno ed il successo di pubblico hanno dimostrato quanto l’Italia sia un mercato interessante - ha detto Armstrong - per il nostro mondo e quanta attenzione ci sia da parte del pubblico verso l’Nba". Intanto, negli USA, terminata la Summer League tutte le attenzioni si sono spostate sulla nuova partnership della Lega. Non sarà più Adidas, infatti, a produrre le divise da gioco e di allenamento: è ufficialmente iniziata l'era Nike, che ha firmato un accordo della durata di 8 anni. Le tradizionali casacche "home and away" verranno rimpiazzate dalle "Editions", che saranno in tutto quattro: The Association Edition, una divisa casalinga bianca per tutte quante le squadre (eccetto i Lakers, ndr); The Icon Edition, che prende il posto della “road jersey” e avrà il colore principale della squadra che la indosserà; infine, Classic Edition, ovvero due canotte che guardano al passato, con evidenti richiami alla storia del team.