Verso Olimpia Milano-Trento: Pascolo e Kalnietis non si fidano dei ragazzi terribili di Buscaglia

Olimpia Milano-Trento aprirà la serie delle semifinali playoff in un Forum di Assago dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

Oggi è il gran giorno della sfida tra. Un confronto che si preannuncia davvero ricco di interesse, nel quale i padroni di casa partono nettamente con i favori del pronostico pur nascondendo parecchie insidie. Uno dei protagonisti più attesi della serie playoff tra i campioni d'italia e il team di coach, è proprio, il grande ex.Il giovane talento dell'Olimpia Milano ha messo in evidenza, soprattutto nelle ultime uscite, una condizione di forma invidiabile e potrà diventare una freccia fondamentale nell'arco di Repesa per scardinare la difesa trentina. 'Trento è pericolosa – ha dichiarato Pascolo a L'Adige - loro daranno tutto, noi dovremo rispondere colpo su colpo'. Di certo il roster ricco di scelte potrà diventare una delle armi in più che l'Olimpia Milano potrà giocarsi per prevalere sugli avversari: 'Dovrà diventare un'arma in più a nostra disposizione, ma direi che è meglio pensare subito a gara 1, per non dover poi spendere energie in recuperi. Il ritorno al PalaTrento ? Sarà sempre un'emozione, perché tanta gente la conosco bene'. Ancheintervistato dal sito Basketissimo, non ha nascosto le insidie che potrebbe presentare la serie playoff contro Trento, reduce da alcune prestazioni sopra le righe: 'Loro dal girone di ritorno hanno perso solo tre partite, nonostante abbiano perso tre giocatori per gravi infortuni. Nei quarti di finale con Sassari hanno confermato di essere una squadra molto forte, con grande fisicità. Non sarà sicuramente una serie facile'. L'appuntamento per stasera con palla a due alle ore 20,45 in un Forum di Assago che si preannuncia sold out.