Home LegaBasket Virtus Bologna - Varese, in palio punti playoff. Ramagli senza Umeh e Gentile

Virtus Bologna - Varese, in palio punti playoff. Ramagli senza Umeh e Gentile

di Redazione 22/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una delle sfide più interessanti di questo 26esimo turno del campionato di Serie A di basket maschile è senz'altro quella del PalaDozza, dove si affronteranno la Virtus Bologna di coach Ramagli e l'ottima Pallacanestro Varese di Attilio Caja, che ha fatto prepotentemente irruzione in zona playoff. I bolognesi veleggiano al sesto posto con 28 punti, a due lunghezze dalla Dolomiti Trento e subito avanti ad un terzetto composto da Cantù, Sassari e proprio la Openjobmetis, tutte a quota 26. Ecco perchè la Virtus non può commettere passi falsi per non mettere a rischio il suo piazzamento nelle prime otto e garantirsi così la post-season. Al tempo stesso, Varese ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per stupire ancora. Lo sa bene coach Ramagli, che definisce il team guidato da Caja "un avversario tostissimo" e invita i suoi alla massima concentrazione. "Milano a parte hanno il miglior record del campionato e hanno battuto le prime quattro, vincendo tra l’altro a Venezia, Sassari e Cantù, questo rende l’idea dell’impatto - le parole di Ramagli riportate dal "Resto del Carlino" - Caja ha fatto un lavoro straordinario. Rispetto all’andata la squadra ha cambiata molto, sarà una prova importante, dovremo compensare due assenze nelle stesse zone, ma ci siamo preparati nel modo giusto sapendo che possiamo far bene". La Virtus Bologna dovrà infatti fare a meno di due pedine molto importanti come Umeh e A.Gentile. "Nel girone di ritorno non siamo quasi mai riusciti ad essere al completo", ha aggiunto il coach delle "V nere". Anche coach Caja elogia gli avversari. "Loro sono un'ottima squadra, si trovano in zona playoff dall'inizio della stagione. Sarà una partita molto difficile - ha spiegato Caja - Dovremo fare molta attenzione specialmente al loro reparto lunghi, dato che dispongono di elementi come Kenny Lawson, Klaudio Ndoja e Filippo Baldi Rossi". Palla a due ore 18:30.