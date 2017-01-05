Virtus-Fortitudo, è febbre derby: tutto esaurito come ai vecchi tempi

Otto anni. Tanto è passato dall'ultima volta che Basket City ha monopolizzato l'attenzione di tutti gli sportivi, specialmente gli appassionati di pallacanestro.: da quel giorno sono successe tante cose, e oggi le due formazioni si ritrovano ad affrontarsi non più per contendersi scudetti o coppe, ma la promozione nella massima serie. Eppure, anche se virtussini e fortitudini hanno dovuto bere l'amaro calice della Legadue, l'entusiasmo per la stracittadina non è diminuito neppure un pò. Anzi:- 9000 biglietti venduti! - tanto che a Bologna non si parla d'altro da settimane. La situazione attuale vede la Virtus prima in classifica nel girone Est,Le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte. E le due squadre hanno voluto dare anche un forte segnale di solidarietà:, grazie alla collaborazione delle due società sportive a favore delle ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Virtus Segafredo e Fortitudo Kontatto effettueranno una donazione a Fondazione Telethon, e le maglie di gioco dei capitani delle due squadre,, saranno messe all'asta sul sito www.charitystars.it per raccogliere fondi. "E' importante che Virtus e Fortitudo abbiano deciso di dedicare il derby numero 104 a Telethon - ha detto presentando l'iniziativa l'assessore allo sport del Comune Matteo Lepore - Il derby ritrovato è l'occasione per dimostrare all'Italia che Bologna è tornata ad essere basket city,Abbiamo perciò tutti gli ingredienti per fare un grande spettacolo e riportare davvero Bologna in alto nel basket".: l'Unipol Arena si prepara per una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama cestistico mondiale. Nonostante la Legadue.