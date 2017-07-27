Home NBA Anche Seattle nell'NBA futura? L'apertura di Silver: "E' probabile"

di Redazione 27/07/2017

"L'espansione della Lega è inevitabile, è solo questione di tempo". Parla chiaro il commissioner NBA Adam Silver, che vede per il futuro una Lega più ampia rispetto a quella attuale. Il numero uno del campionato di basket più famoso al mondo ha risposto a molte delle domande poste da un intervistatore particolare come C.J. McCollum, stella di Portland. "Non mi permetto di dire quando accadrà precisamente, ma è inevitabile che prima o poi dovremo pensare ad una crescita del numero delle franchigie". Silver ha dato questa risposta dopo essere stato sollecitato da McCollum sulla scomparsa di una città come Seattle dal campionato. Un luogo che ha sempre mantenuto un affetto smisurato per la pallacanestro, e che in molti vorrebbero rivedere nelle mappe dell'NBA. Adam Silver, in tal senso, apre ad una possibile futura reimmissione di Seattle nella Lega. In caso di espansione, che il Commissioner ritiene a questo punto praticamente certa, "Seattle è senza ombra di dubbio una delle poche città alle quali guarderemo". Parole che fanno felici i tifosi degli storici "Supersonics" e tutti gli appassionati della National Basketball Association. Intanto il mercato prosegue senza sosta. Tra le franchigie che hanno compiuto i movimenti più interessanti ci sono certamente i Pelicans: gli arrivi di Rajon Rondo e DeMarcus Cousins, insieme alle conferme di Anthony Davis e Jrue Holiday lasciano senza dubbio ben sperare per la prossima stagione. Ne è convinto proprio Davis, che suona la carica a tutti i suoi compagni. "Siamo stanchi di perdere - tuona Davis - Non vediamo l’ora che inizi la stagione per fare un po’ di rumore e sparigliare le carte ad Ovest". Come riportato da "Pianetabasket", Davis è convinto che New Orleans ha ora tutto il materiale necessario per fare una grande stagione: "Sulla carta la squadra è davvero buona e adesso sta a noi lavorare per far bene e far fruttare il nostro talento".