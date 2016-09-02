Basketball without borders, la vetrina per i migliori giovani europei

e li mette 'a lezione' da professori impareggiabili, ovvero coach, giocatori e leggende dell'NBA e della FIBA. E' questo, in sostanza, l'obiettivo del, che si terrà per la prima volta in Finlandia dal 7 al 10 settembre. Il teatro dell'evento sarà il Kisakallio Sports Institute di Lohja. I 41 ragazzi che parteciperanno al progetto, già comunicati dall'NBA, provengono da 22 nazioni europee e avranno l'occasione di apprendere tutti i segreti della palla a spicchi: su tutti, Cole Aldrich (Minnesota), Jerryd Bayless (Philadelphia), Spencer Hawes (Charlotte), Andre Miller (San Antonio) e Beno Udrih (Miami). Con loro gli ex giocatori NBA Vladimir Radmanovic (Serbia), Ronny Turiaf (Francia), e Hanno Möttölä, coach della FBA enelle fila degli Atlanta Hawks. Come sottolineato dal "Corriere dello Sport", dal 2001 il progetto BWB ha coinvolto oltre 2,500 partecipanti da 131 nazioni e territori,Basti pensare che nei roster delle squadre NBA all’inizio della stagione 2015-16 erano presenti ben 21 tra gli ex partecipanti al camp BWB. Tra i 41 giocatori selezionati per la 4 giorni in Finlandia figurano anche tre italiani:NBA e FIBA hanno organizzato nel corso degli anni 46 camp BWB in 27 città di 23 nazioni di sei continenti. Oltre 215 tra giocatori NBA, WNBA e FIBA, attuali e del passato, si sono uniti alle circa 170 persone facenti parte dello staff delle 30 squadre NBA per supportare BWB in tutto il mondo.“I miei ragazzi andranno a giocare in NBA, entrambi, ne sono sicuro". E se lo dice un monumento come, c'è da crederci. Shaq, intercettato all'aeroporto, ha ribadito la sua piena fiducia nel fatto che i suoi figli riusciranno a giocare in NBA: "Se sono forti? Sicuro, se lo meritano!perché è piu grande e dopo di lui ancheandrà a giocare in NBA. Non ho dubbi ci arriveranno di certo".