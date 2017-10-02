Home NBA Belinelli e Gallinari, le belle prove non bastano: Hawks e Clippers vanno ko

di Redazione 02/10/2017

Prime due uscite per Gallinari e Belinelli nella preseason NBA, e subito due sconfitte. Nessun allarme, però, anche perchè le performance di entrambi i nostri connazionali sono state entrambe di buon livello. E poi, in fondo, siamo solo alle gare di preparazione: c'è tutto il tempo per aggiustarsi e migliorare pecche e problematiche che a questo punto della stagione sono inevitabili. Sono i Toronto Raptors a sorprendere i Los Angeles Clippers nella prima partita della preseason: 113-121 per i canadesi, che hanno la meglio sugli uomini allenati da coach Doc Rivers grazie al solito Lowry (17 punti). Tuttavia, come detto, il Gallo è stato tra i migliori dei suoi, probabilmente secondo solo a Blake Griffin: 17 punti, 3 rimbalzi e 1 assist in 28 minuti sono un bottino davvero niente male. Ibaka ha fatto spesso fatica a contenere la dinamicità dell'italiano, che ha bucato più volte la retroguardia dei Raptors. Insomma un ottimo debutto, così come quello di Milos Teodosic (8 assist). Se nella prima parte di gara sono i Clippers a farsi preferire (anche se il primo tempo si chiude con il team di Doc Rivers avanti di un solo punto, ndr), nell'ultimo quarto viene fuori la qualità di Toronto, che infila un break letale per i losangelini: il +16 a 3 minuti e mezzo dalla sirena mette il successo in cassaforte. Solo 15 minuti sul parquet per Marco Belinelli, ma sufficienti per andare già in doppia cifra: 10 punti per il neo giocatore degli Atlanta Hawks, che non riescono però ad avere la meglio sui Miami Heat (90-96). Dopo un primo tempo principalmente di marca Hawks, nella ripresa Dragic e soci spingono sull'acceleratore e sorpassano Atlanta: gli uomini di coach Budenholzer resistono praticamente fino alla fine, ma è Miami a portare a casa il successo e a cominciare con il piede giusto. E' solo preseason, ma come si suol dire, "vincere aiuta a vincere".