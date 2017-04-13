Boston, è fatta: primo posto a Est! Delusione Miami, ai playoff Indiana e Chicago

EASTERN CONFERENCE

(1) Boston Celtics vs (8) Chicago Bulls

(2) Cleveland Cavaliers vs (7) Indiana Pacers (3) Toronto Raptors vs (6) Milwaukee Bucks (4) Washington Wizards vs (5) Atlanta Hawks

WESTERN CONFERENCE

(1) Golden State Warriors vs (8) Portland Trail Blazers (2) San Antonio Spurs vs (7) Memphis Grizzlies (3) Houston Rockets vs (6) Oklahoma City Thunder (4) Los Angeles Clippers vs (5) Utah Jazz

Nessun altro ribaltone., come da pronostico, e completa quello che è senza dubbio un capolavoro: arrivare davanti ai campioni in carica nella Eastern Conference e chiudere così al primo posto.Non una tragedia, sia chiaro, ma di certo una conferma di come la lotta per l'anello abbia legittimamente altri protagonisti oltre a Cavs e Warriors. Come detto, dopo l'ultimo sorpasso ai danni di Cleveland (che dopo aver vinto lo scontro diretto sembrava ormai padrona della leadership, ndr), nessuno immaginava un ko dei Celtics nell'ultimo match casalingo. Ma c'è da dire che i Bucks, pur sprovvisti di, hanno venduto cara la pelle, toccando anche il massimo vantaggio di +13 nel primo tempo. Ma nell'ultimo quarto Boston agguanta Milwaukee e scappa via: non verrà più ripresa. La gara termina 112-94 per i padroni di casa, che festeggiano: era dal 2008 che i Celtics non guardavano tutti dall'alto in basso nella Eastern Conference. Il successo di Boston viene 'arricchito' dalla debacle - l'ennesima nell'ultimo mese e mezzo - di Cleveland, che si fa dominare da Toronto:(98-83, 25 punti di Norman Powell) e non superano i campioni in carica solo per via degli scontri diretti. Niente da fare per Miami: gli Heat restano fuori dai playoff nonostante il successo contro Washington., che hanno regolato rispettivamente Atlanta (104-86) e Brooklyn (112-73). Questi gli accoppiamenti per il primo turno dei playoff NBA 2017. Si comincia sabato 15 aprile alle ore 21 con Cleveland-Indiana.