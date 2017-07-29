Home NBA Caso Irving, Durant: "Deve andare dove è felice, gli auguro il meglio"

di Redazione 29/07/2017

Il caso Irving sta vivendo una fase di stallo. Il giocatore ha già fatto sapere che vuole lasciare i Cavaliers e l'ha comunicato alla dirigenza. Tuttavia, la franchigia dell'Ohio è ancora convinta di poter ricucire con Kyrie e mantenerlo nel roster. Anche perchè finora si sono fatti avanti in molti per cercare di prendere il 25enne, ma nessuna delle varie proposte si è effettivamente concretizzata. Almeno fino ad oggi. Tra gli addetti ai lavori c'è già chi definisce l'eventuale cambio di casacca di Kyrie Irving come il 'passaggio' più importante di questo mercato 2017. E sulla questione ha espresso una sua opinione il protagonista del mercato dell'anno scorso, Kevin Durant, passato dagli Oklahoma Thunder ai Golden State Warriors con una valanga di polemiche e critiche al seguito. Intervistato da ESPN, Durant è stato molto chiaro: "Non mi interessa la situazione di Kyrie Irving nello specifico - ha detto KD - voglio semplicemente che i ragazzi che sono in questa lega siano felici ovunque giochino e che si divertano giocando a pallacanestro. A prescindere da dove andrà, il mio augurio per Kyrie è proprio questo". Durant è stato stuzzicato anche su LeBron, visto che il malessere di Irving sembra dipendere in particolare dalla difficile convivenza con LBJ. Ma KD ha parole al miele per il fenomeno di Cleveland: "LeBron è un giocatore fenomenale - ha detto sempre a ESPN - Ho avuto la fortuna di giocare con lui alle Olimpiadi di Londra e ho imparato molto da lui". Intanto proseguono le manovre di mercato in NBA. Nell'attesa di sistemare Carmelo Anthony, i New York Knicks prendono la 31enne guardia free agent Ramon Sessions. L'accordo, come riferisce Shams Charania di "The Vertical", sarebbe ad un passo. Sessions che nell'ultima stagione ha vestito la casacca degli Charlotte Hornets, sarebbe in procinto di siglare un contratto annuale con il team della Grande Mela.