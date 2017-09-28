Home NBA Clippers, il Gallo è pronto: "Non vedo l'ora di giocare"

Clippers, il Gallo è pronto: "Non vedo l'ora di giocare"

di Redazione 28/09/2017

Una nuova avventura, tutta da vivere, in una franchigia che si è rinnovata e vuole ripartire con forze fresche. L'atmosfera che accompagna i primi passi di Danilo Gallinari con i Los Angeles Clippers è positiva, e il Gallo sembra aver già dimenticato il brutto episodio che gli ha impedito di prendere parte alla spedizione azzurra agli Europei, ovvero quel cazzottone all'olandese Kok durante la finale della Trentino Cup che gli è costata la frattura del metacarpo della mano destra. Al Media Day dei Clippers, Gallinari ha parlato di come è maturata la sua scelta di sbarcare alla corte di Doc Rivers. "Ho semplicemente pensato che fosse il miglior team - ha detto Gallinari - Inoltre, penso che qui ho molte chance di vincere e di avere un ruolo importante in squadra". Il Gallo non vede l'ora di giocare al fianco di due pezzi da novanta come Griffin e Jordan. "Non ho mai giocato con lunghi così dominanti e stare al loro fianco sarà certamente bello e interessante - le parole dell'azzurro riportate dal sito "Quotidiano.net" - Non tutte le squadre possono vantare un frontcourt come il nostro. Non vedo davvero l’ora di scendere in campo. Sarò il giocatore che avete visto in tutti questi anni. Nulla cambierà nella sostanza. Posso portare leadership, esperienza e versatilità". Proprio in riferimento all'infortunio, Danilo Gallinari ha confermato che "il peggio è passato" e ora la condizione fisica comincia ad essere ottimale. "Ho cominciato a giocare già da diverse settimane, mi sento bene - ha detto il Gallo al Media Day - Credo di essere pronto per partire con la nuova stagione". OKC, L'ENTUSIASMO DI CARMELO ANTHONY: "CHE SQUADRA!" "Possiamo vincere l'anello". Ha le idee fin troppo chiare Carmelo Anthony, sbarcato ad Oklahoma con un solo obiettivo. "Siamo una squadra molto forte - ha detto al Media Day di OKC - abbiamo il dovere di provarci".