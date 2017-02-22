Colpo Houston, arriva Lou Williams! Chandler vicino ai Thunder

: la panchina ha bisogno di un elemento in più. E quale rinforzo migliore, se non il sesto uomo per eccellenza? Houston ha pienamente accontentato il suo allenatore,che pure era corteggiato da diverse franchigie come Cleveland, Washington e Utah. Ma per convincere Magic Johnson - appena diventato nuovo plenipotenziario dei Lakers - è bastato mettere sul piatto la propria scelta al primo giro,, che approda così in gialloviola. L'arrivo di Lou Williams - 18,6 punti di media in questa stagione - alza senza dubbio il valore complessivo dei RocketsProbabilmente Cleveland e San Antonio hanno ancora qualcosa in più, ma di certo con Williams e Gordon le alternative per i Rockets sono decisamente di livello. Il mercato NBA si chiude domani, e in queste ore c'è spazio per tantissimi rumors che riguardano molti giocatori. A cominciare da due elementi di Denver:Per il primo - che ha più volte detto di trovarsi bene con i Nuggets - la possibilità di cambiare casacca è remota: si erano fatti avanti i Clippers e i Celtics, ma per un motivo o per un altro la 'trade' non andrà in porto con nessuna delle due. Chandler negli ultimi tempi ha manifestato una certa delusione per i pochi minuti a lui concessi da coach Malone:che hanno bisogno di rinforzi. Nel frattempo i Washington Wizards, fallito l'obiettivo Lou Williams, si starebbero buttando su Shabazz Muhamamd dei Minnesota Timberwolves. Occhio ai lunghi:, e Brooklyn sta cercando di piazzare Brook Lopez. PJ Tucker è sempre più lontano da Phoenix: lo vogliono molte squadre, tra cui anche Boston, Atlanta e Toronto.