Curry: "Non voglio andare alla Casa Bianca". E Trump si infuria: "L'invito è ritirato!"

di Redazione 24/09/2017

Per comunicare al mondo la sua decisione, Donald Trump ha usato ancora una volta il suo strumento preferito: è stato un tweet, infatti, ad annunciare che "non ci sarà nessun invito alla Casa Bianca" per i Golden State Warriors. Il presidente degli Stati Uniti non ha preso bene le nuove esternazioni di Steph Curry, che ieri sera durante il Media Day ha ribadito di non voler andare alla consueta cerimonia prevista in onore della squadra campione in carica. "Non voglio andare da Trump, non mi piace quello che dice, oltre a quello che non dice, e il suo modo di comportarsi - ha affermato Curry - Se la cosa verrà messa ai voti con gli altri compagni il mio sarà scontato e sarà un no, così forse ispireremo il cambiamento". Un concetto che era stato già espresso più volte non solo dallo "Splash Brother", ma anche da altri giocatori dei Warriors e di altre franchigie, che ritengono inaccettabile la politica del presidente USA. L'ultima uscita di Curry è stata evidentemente la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Venire alla Casa Bianca dovrebbe essere considerato un grande onore per un team campione in carica. Stephen Curry sta esitando, per questo l'invito è ritirato!", ha scritto Trump nel suo tweet. A nulla è servito anche l'intervento diplomatico del general manager dei Warriors, Bob Myers, che aveva detto alla stampa che non c'era ancora nulla di deciso. "Non c’è nulla di ufficiale - aveva detto Myers - Ne parleremo con la dirigenza, il coaching staff e i giocatori nel modo più sincero possibile". A prendere le difese di Curry è stato uno dei maggiori rivali sportivi: proprio LeBron James, che ha risposto a Trump su Twitter definendolo un "idiota". "Curry aveva già detto che non sarebbe venuto, quindi non c'era invito - ha twittato LBJ - Andare alla Casa Bianca era un grande onore prima che ci fossi tu!".