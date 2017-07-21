Home NBA Derrick Rose vicinissimo ai Cavs: pronto per lui un contratto annuale

di Redazione 21/07/2017

La notizia ha fatto rapidamente il giro di tutti i siti sportivi USA: Derrick Rose, molto richiesto in questa fase di mercato, sarebbe in procinto di trovare un accordo con i Cleveland Cavaliers. A riportare l'indiscrezione l'emittente statunitense ESPN, che ha reso noti anche i dettagli dell'intesa: i Cavs avrebbero infatti proposto a Rose un contratto annuale da 2,1 milioni di dollari. Derrick Rose lascerebbe quindi New York dopo una sola stagione. Il playmaker era sbarcato ai Knicks per cercare nuovi stimoli dopo la fine dell'avventura con i Chicago Bulls. Ma l'annata è stata tutt'altro che memorabile, tanto da giungere ad un'ormai inevitabile separazione. Ecco perchè diverse franchigie hanno tentato di prendere la palla al balzo e assicurarsi l'ex Bulls: ci hanno provato con grande convinzione i Los Angeles Lakers, alla ricerca di qualcuno che possa fungere da 'chioccia' per l'astro nascente Lonzo Ball. Qualche tentativo lo hanno fatto anche i Milwaukee Bucks e i Los Angeles Clippers, ma alla fine sul giocatore sono piombati i Cavaliers, intenzionati a ridurre sempre più il divario con i Golden State Warriors. Anche perchè, stando ad alcune voci provenienti da Cleveland, LeBron James avrebbe manifestato un pò di fastidio per il mercato non esaltante fin qui condotto dai Cavs. Nel frattempo, i Boston Celtics proseguono nella loro campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. Coach Stevens può sorridere: è ufficiale l'ingaggio dell'ex point-guard di Brooklyn, Shane Larkin, che nell'ultimo anno ha militato nelle fila del Baskonia. Larkin ha scelto di mettersi di nuovo in gioco in NBA, rifiutando un sontuoso contratto propostogli dalla squadra spagnola (si parla di una cifra vicina ai 6,3 milioni di dollari, ndr). Sempre Boston ha confermato il bel gesto nei confronti di Paul Pierce: un contratto di un giorno per permettere alla mitica ala piccola di chiudere la carriera con i Celtics. "Once a Celtic, forever a Celtic", ha esclamato un emozionato Pierce.