Doppio colpo dei Sixers: vittoria e Belinelli! Golden State travolge gli Spurs

di Redazione 11/02/2018

Sembrava un'operazione ormai saltata. Nelle ore finali dell'ultimo giorno di mercato le voci che volevano Marco Belinelli a Philadelphia si erano fatte sempre più insistenti, ma alla fine una nota precisava che il giocatore aveva scelto di restare ad Atlanta. Notizia che è durata il tempo di un amen, dato che l'italiano ha subito divorziato dagli Hawks per potersi accasare da un'altra parte. Dove? Ma ovviamente a Philadelphia, ad oggi uno dei team più intriganti dell'intera Lega. I Sixers sono in piena corsa per i playoff, e senza dubbio trarranno giovamento da un elemento di esperienza come Belinelli, che potrà contribuire alla crescita dei talenti a disposizione di coach Brown. Phila è tra le franchigie con più prospettiva futura: Ben Simmons e Joel Embiid, ma anche Markelle Fultz, che non è riuscito ancora a scendere in campo per via dei noti problemi alla spalla. In attesa di poter disporre anche dell'italiano, coach Brown può godersi il bel successo ottenuto dai suoi contro i Los Angeles Clippers al Wells Fargo Center (112-98). La vittoria casalinga avvicina i Sixers al settimo posto a Est e soprattutto permette a Embiid e soci di tenere a debita distanza i Pistons. I Clippers, reduci da tre vittorie di fila, devono cedere il passo nonostante i 22 punti di Danilo Gallinari. Dall'altra parte Embiid è in giornata di grazia: 29 punti e 16 rimbalzi, a cui si aggiungono i 10 assist di Ben Simmons. Golden State non fa sconti nemmeno a San Antonio. Alla Oracle Arena, i campioni in carica spazzano via gli Spurs (122-105) ancora privi di Leonard e Gay, a cui si sono aggiunti i forfait di Parker e Murray. Grande prestazione di Klay Thompson, che mette a referto 25 punti, ma coach Kerr deve coccolarsi il buon Draymond Green, che va vicinissimo alla tripla doppia (17+8+11). Golden State parte in sordina, ma cresce d'intensità nel corso della gara, fino a dilagare nella ripresa. I Warriors mantengono così il primato a Ovest.