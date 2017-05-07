Durant trascina Golden State: 3-0 contro Utah, finale di Conference ad un passo

Il terzo successo nella serie consente agli uomini di coach Kerr di volare sul 3-0 e 'vedere' la finale di Conference, che può essere conquistata già in gara 4 (ancora a Salt Lake City): una prospettiva che i gialloblu gradirebbero molto, dato che così si assicurerebbero una settimana di riposo. Il 'crack' della serata è stato senza dubbio, che aveva già fatto vedere ottime cose in gara 2: l'ex OKC ha messo a referto 38 punti, conditi da 13 importantissimi rimbalzi, ed è risultato decisivo nel 91-102 finale a favore di Golden State. Utah non ha affatto sfigurato. Anzi: per tre quarti di garaa quella che è a tutti gli effetti la franchigia migliore della Lega. La difesa dei Jazz era riuscita a 'rallentare' e limitare le bocche di fuoco dei Warriors, ma anche la fase offensiva ha funzionato a dovere, come dimostrato dal fatto che tutto il quintetto è andato in doppia cifra:Ma contro Golden State 3/4 di gara non bastano: Utah crolla negli ultimi 12', sbagliando quasi tutto al tiro e andando a schiantarsi contro il 'muro' della retroguardia dei Warriors. I vicecampioni in carica partono subito forte e chiudono il primo quarto 27-17, ma Utah dimostra subito di esserci: trascinati da Gobert, i padroni di casa recuperano il distacco e passano addirittura in vantaggio (48-47, la prima volta in questa serie)., ma un parziale di 12-4 riporta i Warriors a ridosso. I Jazz resistono bene fino a 6 minuti dalla sirena - 79-78 con il libero di Gobert - poi si spengono:mentre Curry (23 punti) e Durant diventano devastanti. Golden State ad un passo dalla finale di Conference: nessun team, in 123 tentativi nella storia dei playoff, è mai riuscito a rimontare da 0-3.