Finale NBA, è subito Golden State: Cleveland ko 104-89

Lo abbiamo sentito dire tante volte in queste ultime settimane. "Sì, va bene, Golden State è fortissima, però il grosso lo fanno Curry e Thompson". Ecco, ieri seraanche senza l'apporto decisivo dei due fenomeni:, la finale prende già la strada di Oakland. Steph Curry e Klay Thompson raggiungono appena i 20 punti in due, ma la forza dei gialloblu sta nell'avere delle riserve nettamente all'altezza:. E LeBron? Niente da dire: tra lui, Love e Irving i punti in cascina per Cleveland sono ben 66, ma il resto della squadra non ha proprio girato. Sono state le alternative, quindi, a far felice coach Steve Kerr e a far esplodere di gioia la Oracle Arena. Siamo solo alla prima gara, ma Cleveland è già chiamata a riflettere:. “Non possiamo regalare punti facili come abbiamo fatto. Dobbiamo assolutamente migliorare”, ha detto Tyronn Lue, molto scuro in volto. A dire il vero i Cavaliers hanno anche avuto buoni momenti durante il match,, specialmente nel terzo quarto. Ma non è bastato, anche a causa delle troppe palle perse (ben 17). Il primo quarto è di marca gialloblu: Steph Curry sembra in partita e i padroni di casa vanno alla sirena avanti di 4 (28-24). Nel secondo quarto Golden State prova l'allungo:. Cleveland tenta una reazione, ma sbaglia molto al tiro. I Warriors gestiscono la gara e vanno all'intervallo sul +9 (52-43). Nella ripresa i Cavaliers rientrano sul parquet decisi a ribaltare il punteggio. E pian piano, rosicchiando punto su punto, ci riescono: a 3'59'' dal termine della terza frazione. Quando ci si aspetta una Golden State trascinata dai suoi uomini migliori, ecco che invece i protagonisti diventano quelli che non ti aspetti:e permettono ai Warriors di chiudere il penultimo quarto sul 74-68. Nell'ultimo quarto non c'è storia. Cleveland sbanda completamente, le riserve gialloblu continuano inesorabilmente a colpire,a poco meno di 6' dalla sirena. Gli ultimi minuti servono ai Warriors solo per controllare il match e portarsi agevolmente a casa il punto dell'1-0. Gara 2 in programma alle 2 della notte italiana tra domenica e lunedì. Cleveland è chiamata ad una reazione immediata.