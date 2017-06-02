Finals, la legge di Golden State: 113-91, è 1-0 su Cleveland

Se dovessimo basarci su quanto visto in gara 1, diremmo che queste Finals non avranno storia.sembra non lasciare spazio ad altri pronostici: troppo forti i Warriors, perfetti in attacco e in difesa, non all'altezza i Cavaliers, che evitano l'imbarcata solo grazie a LeBron James. D'altronde, per gli uomini in gialloblu parlano i numeri. Quella di ieri in gara 1 all'Oracle Arena è statadisputati in questi playoff. Un record, tanto per cambiare. Ma la differenza l'ha fatta soprattutto la concentrazione:, che ha concluso la gara con sole 4 palle perse (era accaduto solo agli Spurs nel 2013 e ai Pistons nel 2005); non altrettanto Cleveland, che alla sirena contava 20 palle perse. Come detto, il solo LeBron ha provato a tenere in piedi la baracca.- 28 punti, 15 rimbalzi e 8 assist - ma la sua ennesima, straordinaria prova non è bastata ai Cavs per arginare lo strapotere Warriors. Steph Curry non ha sbagliato quasi nulla, e si è tolto anche la soddisfazione di diventare il quinto giocatore della storia a toccare quota 300 triple nei playoff.: 38 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, un incubo per la difesa di Tyronn Lue. Che a fine gara ha ammesso: "Non ho mai visto una squadra così forte". Se nel primo quarto il match si manteneva su un certo equilibrio (35-30 per Golden State), già nel secondo la franchigia di Oakland cominciava a prendere il largo. Alla sirena i Warriors sono sul +8,: i padroni di casa infilano prima un parziale da 13-0, poi respingono la reazione ospite e piazzano un nuovo 13-1 che spegne ogni velleità dei Cavaliers. L'ultimo quarto serve solo alle statistiche: gara 1 è tutta di Golden State, il secondo atto nella notte tra domenica e lunedì.