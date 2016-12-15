Gallinari: "Io un top player? Sì, ma prima devo vincere l'anello". Gentile al Panathinaikos

Ha le idee chiare, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato di considerarsi a tutti gli effetti un top player, ma per la definitiva consacrazione c'è bisogno di conquistare un titolo NBA. Titolo che, con tutta probabilità, non arriverà quest'anno:, su tutte la corazzata Golden State. Ma il Gallo, pur riconoscendo la grande forza dei Warriors, ha in mente un'altra finale: "Golden State ha trovato il giusto equilibrio.- dice Gallinari - Ma io rimango della mia idea e dico che non vincerà il titolo. Se lo giocheranno Spurs e Cavaliers". Il Gallo si è soffermato anche su, che ha fatto tremare il record di triple doppie consecutive di Chamberlain (9) fermandosi a sette. "Mi colpisce in particolare l’energia che mette sul parquet a ogni singola partita.. E’ allucinante: tripla doppia di media, mica semplice". Il momento di Denver non è di certo dei migliori:per la franchigia del Colorado, che ad Ovest naviga mestamente in undicesima posizione. "Ci manca ancora un po’ di chimica e un pizzico di fortuna - spiega Gallinari - Una partita l’abbiamo persa all’ultimo secondo, 5 negli ultimi 30”.Siamo molto vicini a essere una squadra solida e costante: se riusciamo a sistemare qualche dettaglio, possiamo recuperare terreno".. Tutto fatto tra il giocatore e la sua nuova squadra, raggiunto l'accordo sul contratto. Manca soltanto la firma del presidente dell'Olimpia Livio Proli, poi il trasferimento potrà diventare ufficiale. Gentile sarà disponibile per giocare in Eurolega dal 5 gennaio,contro l'Olympiakos del 6 gennaio.