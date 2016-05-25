NBA, gara 4 semifinale: Oklahoma è super, Golden State quasi fuori

Gli "invincibili" vengono di nuovo presi a schiaffoni da OKC, che gioca un'altra partita esemplare trascinata ancora una volta da: i ragazzi di coachvolano sul 3-1 e toccano con mano la finalissima., e ora sono chiamati ad una vera e propria impresa, ovvero vincere gara 5 e le due eventuali. Un exploit riuscitonella storia dell'NBA. Ma ciò che preoccupa in casa Golden State è la netta differenza atletica tra le due formazioni, come ammesso anche da coach. "I Thunder stanno giocando meglio di noi e non riusciamo a contrastarli". Come non condividere: è davvero difficile contrastare un Westbrook straordinario, che riesce a totalizzare nuovamente, aiutato ancora una volta da un ottimo Durant (26 punti) e più in generale da un'altra perfetta prova di tutto il collettivo. L'intero quintetto di OKC, infatti, (più Dion Waiters) è andato in doppia cifra: i Warriors, al contrario, ci sono riusciti solo con. Alla partenza si capisce subito quale sarà il filo conduttore del match., ma almeno per il momento Golden State sembra in grado di reagire e chiudono il primo quarto con un ritardo molto contenuto (30-26). Ma nel secondo quarto i padroni di casa approfittano del ritorno in panchina di Klay Thompson e scappano di nuovo:. Comincia la ripresa, e i Warriors tentano il miracolo: 19 punti consecutivi per lo Splash Brother, e il vantaggio di OKC - che si era assottigliato fino a soli 6 punti - diventa di 12 alla fine del terzo quarto.: Durant, Roberson e Westbrook (che infila una tripla doppia, l'ultimo era stato Charles Barkley nel 1993) sono praticamente immarcabili, Golden State fa solo 12 punti (e 4/16 al tiro) e chiudono sommersi 118-94. 3-1 per Oklahoma, giovedì notte in gara 5 ultimo appello per Golden State: