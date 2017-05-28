Golden State in finale da imbattuta, Curry: "Metteremo fine al divertimento dei Cavs"

Sedici anni. Tanto è passato dall'ultima volta che una squadra è riuscita a raggiungere le FinalsL'ultima impresa l'avevano realizzata i Los Angeles Lakers nel 2001, prima di perdere gara 1 in finale contro Philadelphia. Sconfitta che poi risultò indolore, perchè i gialloviola infilarono 4 successi consecutivi e si presero l'anello. Dopo 16 anni, è Golden State a riuscire nell'obiettivo: Finals conquistate senza nemmeno un passo falso. Ironia della sorte,, oggi head coach dei Cleveland Cavaliers che contenderanno il titolo ai Warriors per il terzo anno di fila. Dodici vittorie su dodici per i gialloblu di Oakland, che non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Fa ancora male il ricordo dell'incredibile sconfitta nella finale 2016,: Golden State aspetta da un anno di potersi vendicare con LeBron e soci. E' proprio uno dei giocatori chiave dei Warriors,, a lanciare un messaggio 'intimidatorio' nei confronti di Cleveland: lo "Splash Brother" avvisa i Cavs che la giostra 'sta per finire'. "Sembra che i Cavaliers si siano divertiti molti in questi playoff,- ha detto Curry a Kyle Boone di Cbs Sports, che tuttavia non dimentica le enormi qualità degli avversari - Chiaramente tutti sanno cosa possono fare LeBron James e Kyrie Irving in un campo di basket. Sappiamo beneOltre alle qualità dei singoli, sembra che abbiano anche un’ottima chimica di squadra, e che siano in un ottimo momento". Dall'altra parte, Kevin Love rifiuta l'etichetta di 'sfavoriti': "Siamo noi i campioni in carica - tuona il 28enne di Santa Monica - Vogliamo ripeterci, e tutti siamo consapevoli di quanto sarà difficile., credo che abbiamo le stesse chances di Golden State di potercela fare".