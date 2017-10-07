Home NBA Harden, l'affondo dell'ex coach McHale: "Non è affatto un leader!"

di Redazione 07/10/2017

Ci è andato giù durissimo Kevin McHale, ex coach degli Houston Rockets. Parlando di James Harden, l'uomo che ha guidato la franchigia texana dal 2011 al 2015 non ha usato mezzi termini per definire il carattere del "Barba". "James Harden non è un leader", ha detto McHale nello studio di OpenCourt, un programma di NBA.tv dove l'ex coach era presente insieme ad un'altra leggenda della pallacanestro USA, Charles Barkley. McHale di leader se ne intende, dato che ha avuto la possibilità di giocare per diversi anni a Boston con uno come Larry Bird. E senza dubbio, negli anni a Houston ha potuto osservare a pieno James Harden, sia sul piano tecnico che su quello umano. "In ogni squadra c’è bisogno di qualcuno che il resto dei compagni stia a sentire e lo chiedo a te, Charles: se Harden ti dicesse di difendere duro, lo ascolteresti? - le parole di McHale riportate da Sky - Non scherziamo. Ci sono passato, l’ho vissuto sulla mia pelle: ogni volta che provava soltanto a menzionare la parola difesa i suoi compagni abbassavano lo sguardo e sembravano non crederci". Se dal punto di vista caratteriale McHale ha praticamente 'demolito' Harden, l'ex coach non muove nessun appunto sul profilo da 'giocatore', esaltandone le qualità tecniche. "Un giocatore dalla visione fenomenale. In campo vede ogni linea di passaggio, tutto", ha detto McHale, convinto che l'arrivo di Chris Paul non potrà che far bene al "Barba", che viene così alleggerito dal peso "di dover guidare la squadra in prima persona". Nel frattempo, in preseason, Kyrie Irving infiamma già Boston: i suoi 21 punti aiutano i Celtics ad avere ragione dei 76ers (110-102). Vanno ko i Cleveland Cavaliers, battuti da Indiana 102-106: Lue può consolarsi con le buone prove del terzetto Wade, Rose e Crowder. Bene anche il trio di OKC: Westbrook, Anthony e George, per la prima volta in campo insieme, regolano New Orleans 102-91.