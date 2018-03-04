Home NBA Inarrestabile Houston! Boston ko (123-120), 15° di fila per D'Antoni

04/03/2018

Houston non si ferma più. La supersfida del Toyota Center va agli uomini di Mike D'Antoni, che battono i Boston Celtics e infilano la quindicesima vittoria consecutiva (123-120). Un successo che permette ai Rockets di continuare a rimanere in vetta alla Western Conference, con mezza partita di vantaggio sui Golden State Warriors. Houston vince ancora, e lo fa contro una delle squadre più forti della Lega, seppure non brillantissima nell'ultimo periodo. A dirla tutta, nemmeno i Rockets conquistano troppo gli "esteti", ma ciò che attrae è l'immensa voglia di lottare da parte dei texani e la grande forza del collettivo, sapientemente guidato da D'Antoni. Anche i Celtics dimostrano di essere un grande gruppo: la partita resta in bilico fino alla fine perchè coach Stevens può attingere risorse preziosissime dalla sua eccellente panchina, in particolare da Morris e Monroe. Ma la differenza, in queste sfide, la fanno sempre i fuoriclasse. E come spesso sta accadendo negli ultimi tempi, a spostare l'ago della bilancia in favore di Houston è ancora una volta James Harden: 26 punti e 10 assist per il Barba, che in cabina di regia riesce a spedire a canestro uno strepitoso Gordon (29 punti, 7/11 da tre). Per non parlare del lavoro straordinario di Clint Capela sotto canestro: 17 rimbalzi per il 23enne svizzero, che gioca come fosse una tigre. Al termine del primo tempo è Boston a condurre le operazioni (64-58): un vantaggio che reggerà, seppure ridotto a sole 3 lunghezze, fino all'inizio dell'ultimo quarto. Nonostante l'allungo di Rozier, è Ariza a far impazzire il pubblico di casa a poco più di un minuto dalla sirena. Il sorpasso di Houston è realtà. Boston prova a reagire, ma i Rockets controllano la situazione e si assicurano la 15esima vittoria di fila. Numeri da capogiro per un team che sta dimostrando a tutta l'NBA di poter davvero competere per l'anello.