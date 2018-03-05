Home NBA Indiana batte Washington e la sorpassa a Est. Toronto senza freni

di Redazione 05/03/2018

Notte da sogno per Indiana. La cavalcata dei Pacers prosegue alla grande, e il quarto posto è ormai una realtà. La vittoria di ieri sera contro Washington è valsa il sorpasso proprio ai danni dei Wizards: 95-98 per la franchigia di Indianapolis, trascinata ancora una volta da uno splendido Oladipo (33 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e 3 palle rubate). La sesta vittoria nelle ultime 8 gare proietta i Pacers verso i piani altissimi della Eastern Conference, mentre i Wizards sono in un momento di flessione che li fa scivolare dal quarto al quinto posto. I padroni di casa si sono affidati al solito Beal, che ha messo a referto 22 punti: un bottino però insufficiente per consentire alla truppa di coach Brooks di portare a casa il match. Ai Wizards va riconosciuta la grande voglia di lottare, che ha portato i padroni di casa a rimontare e a rischiare un clamoroso ribaltone nel finale di gara. Sono i liberi di Beal a riportare Washington ad un solo punto dai Pacers quando mancano 36 secondi al termine del match: è sempre il giocatore di St.Louis ad avere prima il possesso del sorpasso (fallito), poi a scoccare la tripla (sbagliandola) del possibile overtime dopo che Indiana aveva fatto centro dalla lunetta. Vincono i Pacers, che scavalcano Washington a Est. Toronto non si ferma più. Undicesima vittoria nelle ultime 12 gare per i Raptors, sempre più primi a Est e davanti ai Celtics di due partite. Anche ieri sera i canadesi hanno mostrato tutto il loro potenziale contro Charlotte: 103-98 per gli uomini di Casey, nonostante i 27 punti di Walker. Ai Sixers manca il cinismo. Anche a Milwaukee la prestazione di Philadelphia è di grandissimo livello, ma a vincere sono i Bucks: 118-110 per i padroni di casa, che interrompono la serie di 4 sconfitte consecutive. 'Man of the match' uno strepitoso Giannis Antetokounmpo, che infila 35 punti, 9 rimbalzi e 7 assist.