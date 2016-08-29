Joel Embiid, fine dell'incubo: "Mi sento finalmente al 100%"

Due anni di lontananza dai campi per un brutto infortunio al piede., il centro camerunense dei Philadelphia 76ers: un incubo che sembra essere finalmente terminato. Nel 2014, Embiid - proveniente dai Kansas Jayhawks - fu selezionato come terza scelta assoluta al Draft, e su di lui c'era un'attesa spasmodica dato il gran parlare che si facevaMa i problemi al piede hanno impedito a Joel di mostrarle: un biennio terribile per il camerunense, contornato da. Ora Embiid è pronto per vestire la casacca di Phila e recuperare il tempo perduto insieme ad altri giocatori giovani e interessanti,"Mi sento finalmente al 100% - le parole di Embiid riportate dal sito Philly.com - abbiamo lavorato duro per tutta l'estate, e, ed è stata una bellissima sensazione". La domanda che tutti i tifosi di Phila si pongono è la seguente: quando ci sarà l'esordio? Embiid invita alla cautela, dato che è lontano dall'agonismo da ben 2 anni. "Non voglio che i tifosi siano preoccupati- ha spiegato il cestista camerunense - Sono certo che non succederà, però è normale che ci sia molta cautela in questo momento. Come ho appena detto,per un mio rientro in campo immediato".Bel colpo dei Sacramento Kings,. Il play, che nell'ultima stagione ha giocato con gli Houston Rockets e con gli Indiana Pacers, ha firmato un contratto di un anno con i Kings, che erano, volato a Chicago. Lawson, che partirà come riserva di Darren Collison,