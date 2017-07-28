Home NBA Lamar Odom si confessa: "Sono stato ad un passo dalla morte"

di Redazione 28/07/2017

"Ricordo il risveglio in ospedale. Quando ho aperto gli occhi non riuscivo a muovermi, non riuscivo a parlare. Mi sentivo intrappolato nel mio stesso corpo". E' un racconto intenso e ricco di particolari quello di Lamar Odom, che al "Players Tribune" si è confessato come davanti ad un giudice, descrivendo minuziosamente il suo periodo più nero. Odom si è soffermato soprattutto sulla notte del 13 ottobre 2015, quando è servita una disperata corsa in ospedale per salvargli la vita. Il giocatore aveva infatti assunto per tre giorni consecutivi un mix di cocaina, alcool e stimolanti sessuali che poteva costargli carissimo. "Lei è stato in coma per 4 giorni. Mi capisce?". Furono queste le prime parole del dottore non appena Odom riuscì a svegliarsi in ospedale. In quel momento Lamar racconta di aver preso coscienza di tutti gli errori commessi fino ad allora. Il dramma, per l'ex giocatore di Clippers e Lakers, comincia il 28 giugno 2006, quando l'ex compagna Liza Morales lo chiama per avvertirlo che suo figlio Jayden non si era svegliato. "Era morto, senza spiegazioni. I medici ci dissero che rientrava nei casi di 'sindrome di morte infantile improvvisa'. E dovevo accettarlo". Da quel momento in poi, Odom entra nel vortice della cocaina. Un incubo dal quale, seppure con molta fatica, è riuscito a venire fuori. "Ho voltato pagina grazie ai miei figli, Lamar Jr. e Destiny, e alla riabilitazione in clinica. Non era ancora arrivato il momento del mio funerale...". CASO IRVING, GILBERT: "VORREMMO RESTASSE CON NOI" "Kyrie è una parte fondamentale della nostra organizzazione e ci farebbe molto piacere continuare ad averlo a nostra disposizione". Non molla la presa il proprietario dei Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert, che vuole provare a convincere Irving a rimanere in Ohio. "E’ uno dei migliori giocatori della rosa - ha detto Gilbert - ed è sotto contratto con noi per altri due o tre anni".