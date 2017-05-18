LeBron spietato, Cleveland asfalta Boston in gara 1 (104-117)

era stato finora senza macchia (nove vittorie su nove, ndr) ma in nessun match i campioni in carica erano riusciti a convincere fino in fondo tifosi e addetti ai lavori. Fino a ieri sera. Il successo dei Cavs al TD Garden è stato caratterizzato da tutte le qualità storiche del team allenato da coach Tyronne Lue:Nonostante fosse fermo da 9 giorni, il 'top player' di Cleveland ha totalizzato 38 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, risultando decisivo specialmente nell'ultimo quarto (con 13 punti, ndr). Alla fine Boston è riuscita a chiuderla con un ritardo di 'soli' 13 punti, quando avrebbe meritato un passivo più pesante., dopo che nel primo tempo erano stati spazzati via dalla furia dei Cavaliers: la reazione di Boston, troppo tardiva, è arrivata solo dopo il +28 degli ospiti. Attorno a LeBron James la squadra ha reso secondo le aspettative:, con 20 punti e 9 rimbalzi, ha vinto il confronto con Al Horford. Kyrie Irving ha potuto anche prendersi una serata di 'ferie' (11 punti e 6 assist), visto lo stato di forma dei suoi compagni. Boston deve migliorare parecchio se vuole dare un senso a questa serie.: coach Stevens sa bene che gara 2 diventa già fondamentale (e servirà un altro Thomas, ieri fermo a 17 punti). Sulla partita non c'è molto da dire. Cleveland ha dominato in lungo e in largo,I Celtics danno segnali di vita solo nel terzo quarto, quando riducono il ritardo dai campioni in carica (-17). Ma è un'illusione che dura poco: negli ultimi 12' LeBron James si riprende interamente la scena, mette altri 13 punti a referto e tiene a bada i tentativi di rimonta di Boston. 1-0 Cleveland, gara 2 venerdì ancora al TD Garden.