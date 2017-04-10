Leggenda Westbrook: supera Robertson e regala il successo a OKC. Ma Harden risponde: che sfida per l'MVP!

Mancava una sola tripla doppia a Russell Westbrook per superare il record di Oscar Robertson (1961-1962) ed entrare definitivamente nella leggenda.Ma i suoi 50 punti, 16 rimbalzi e 10 assist non sono serviti soltanto per consegnarlo in eterno alla storia di questo sport,che senza di lui - diciamolo chiaramente - non sarebbe arrivata mai. OKC è riuscita a rimontare un match che sembrava ormai saldamente nelle mani di Denver, rinfrancata dalla miglior prestazione stagionale di(34 punti e 10 rimbalzi per l'italiano). I Nuggets sentivano ormai di aver ottenuto un successo che avrebbe consentito loro di continuare la lotta per un posto nei playoff. Ma non avevano fatto i conti con Russell Westbrook:scagliato da quasi 11 metri che praticamente estromette la franchigia del Colorado dalla post-season. Nonostante la "coltellata a morte", più volte il pubblico del Pepsi Center ha gridato "MVP, MVP" all'indirizzo di Westbrook, a dimostrazione ulteriore di come la sua stagione sia stata uno spot per l'intera Lega., è lui a siglare da solo il parziale di 10-2 che riporta OKC a 2 lunghezze da Denver. Fino alla tripla quando mancano solo due secondi alla sirena. Se Westbrook fa scintille, Harden non è da meno.- 35 punti, 15 assist, 11 rimbalzi, 21esima tripla doppia stagionale - che consente a Houston di espugnare il parquet di Sacramento (128-135). “Ora salgo in pullman, poi mando un messaggio di congratulazioni a Russell”, ha detto Harden nel post-partita. Poi ha puntualizzato: "Ma solo per il traguardo individuale..." Vincono anche i Lakers, al quarto successo consecutivo:, nonostante i 41 punti di Wiggins e i 40 di Towns.