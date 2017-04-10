Leggenda Westbrook: supera Robertson e regala il successo a OKC. Ma Harden risponde: che sfida per l'MVP!
di Redazione
10/04/2017
Mancava una sola tripla doppia a Russell Westbrook per superare il record di Oscar Robertson (1961-1962) ed entrare definitivamente nella leggenda. "Brodie" ci è riuscito, realizzando il suo 42esimo "triple double". Ma i suoi 50 punti, 16 rimbalzi e 10 assist non sono serviti soltanto per consegnarlo in eterno alla storia di questo sport, ma anche per garantire ad Oklahoma una vittoria che senza di lui - diciamolo chiaramente - non sarebbe arrivata mai. OKC è riuscita a rimontare un match che sembrava ormai saldamente nelle mani di Denver, rinfrancata dalla miglior prestazione stagionale di Danilo Gallinari (34 punti e 10 rimbalzi per l'italiano). I Nuggets sentivano ormai di aver ottenuto un successo che avrebbe consentito loro di continuare la lotta per un posto nei playoff. Ma non avevano fatto i conti con Russell Westbrook: 15 punti segnati da solo negli ultimi 3’35” quando Denver era avanti di 10 e tiro del 106-105 finale scagliato da quasi 11 metri che praticamente estromette la franchigia del Colorado dalla post-season. Nonostante la "coltellata a morte", più volte il pubblico del Pepsi Center ha gridato "MVP, MVP" all'indirizzo di Westbrook, a dimostrazione ulteriore di come la sua stagione sia stata uno spot per l'intera Lega. E' lui a spingere i Thunder negli ultimi minuti, è lui a siglare da solo il parziale di 10-2 che riporta OKC a 2 lunghezze da Denver. Fino alla tripla quando mancano solo due secondi alla sirena. Se Westbrook fa scintille, Harden non è da meno. Il "Barba" tiene aperta la 'lotta' per l'MVP inanellando l'ennesima prestazione da capogiro - 35 punti, 15 assist, 11 rimbalzi, 21esima tripla doppia stagionale - che consente a Houston di espugnare il parquet di Sacramento (128-135). “Ora salgo in pullman, poi mando un messaggio di congratulazioni a Russell”, ha detto Harden nel post-partita. Poi ha puntualizzato: "Ma solo per il traguardo individuale..." Vincono anche i Lakers, al quarto successo consecutivo: allo Staples Center i gialloviola battono 110-109 Minnesota, nonostante i 41 punti di Wiggins e i 40 di Towns.
Articolo Precedente
L’interminabile calvario di Pepito: ginocchio ancora KO per Giuseppe Rossi
Articolo Successivo
Serie A, le altre partite: Avellino stende Cantù, Pistoia vede i playoff