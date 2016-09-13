Malore sull'aereo, paura per Howard. Dalembert arrestato per aggressione

Il neo centro degli Atlanta Hawks ha infatti accusato un malore mentre si trovava su un aereo. Dai primi accertamenti non sembrerebbe nulla di grave, ma solo un lieve problema di. Howard si trovava su un velivolo che lo stava riportando ad Atlanta, dopo aver terminato il suo tour promozionale in Cina. Nel corso del volo,, suscitando spavento e grande preoccupazione nelle persone presenti, in particolare tra lo staff della franchigia della Georgia. Howard è stato immediatamente soccorso. Da subito è apparso chiaro che il 30enne non avesse nulla di grave, e che il malore di Howard fosse imputabile ad una lieve disidratazione., e dovrebbe presentarsi senza problemi all’inizio del training camp di fine settembre con il suo nuovo team.Samuel Dalembert, nell'ultima stagione in Cina con lo Shanxi Zhongyu, è statocon l'accusa di aver aggredito la sua fidanzata. La notizia è stata diffusa dall'Associated Press. Stando a quanto riportato dalla prima agenzia di stampa internazionale,i. E' stata proprio questa decisione della partner a scatenare la rabbia dell'ex 76ers. In difesa della ragazza, sempre secondo le fonti,: nemmeno lui è stato risparmiato dalla furia di Dalembert, che lo ha malmenato. l'ex lungo dei New York Knicks è stato poi arrestato dalla polizia di Boca Raton (Florida), per poi essere successivamente rilasciato. Il centro, attualmente in regime di free agent,. Dalembert ha giocato 13 stagioni in NBA, vestendo le casacche di Philadelphia, Sacramento, Houston, Milwaukee, Dallas e New York.