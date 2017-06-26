Minnesota, fari puntati su Derrick Rose. Anche i Cavs su Paul George

Il mercato NBA continua a offrire numerosi scenari che potrebbero comportare dei trasferimenti molto interessanti,(passato dai Chicago Bulls ai Minnesota Timberwolves) e del 'nostro' Marco Belinelli, approdato alla corte degli Atlanta Hawks dopo aver indossato negli ultimi tempi la casacca degli Charlotte Hornets. Tra le franchigie più attive ci sono proprio i T'Wolves, che stanno cercando di costruire una squadra davvero importante. Dopo l'arrivo di Butler, potrebbero esserci ulteriori sorprese nei prossimi giorni, e riguarda ancora un ex Chicago:. A premere maggiormente per Rose sarebbe proprio coach Thibodeau, che gradirebbe riavere a disposizione quel materiale già avuto con i Bulls. E poi un altro segnale è certamente il fatto che New York si è assicurata al Draft il francese, "alter-ego" di Rose. Tra i free agent più ambiti dalle varie squadre NBA c'è certamente, in uscita dagli Indiana Pacers. In molti stanno cercando di piazzare quello che sarebbe davvero uno dei colpi dell'estate:Su George, però, gravitano molti team: Houston ad esempio, ma anche Boston e San Antonio sono a caccia del giocatore dei Pacers. Intanto gli Utah Jazz potrebbero ingaggiarePare ormai certo che Utah rinuncerà a Hill, che ha chiesto 80 milioni di dollari di contratto: per questo, la franchigia di Salt Lake City vuole tuffarsi sul serbo, che costerebbe decisamente meno ed è un pò più giovane. Nel frattempo stasera verrà nominato l'MVP per la stagione 2016/2017, da poco conclusa con il trionfo di Golden State che alle Finals ha superato 4-1 i Cavs.: più staccato il top player dei San Antonio Spurs, Kawhi Leonard.