NBA Draft Lottery 2017, la prima scelta è di Boston! A seguire Lakers e 76ers
di Redazione
17/05/2017
Saranno i Boston Celtics a potersi aggiudicare la prima scelta assoluta dell'NBA Draft 2017. Stanotte, infatti, è avvenuto il sorteggio dell'ordine con cui le squadre NBA escluse dai playoff sceglieranno i nuovi prospetti al draft del prossimo 22 giugno. Il team allenato da coach Brad Stevens ha quindi la priorità, seguito dai Los Angeles Lakers e dai Philadelphia 76ers. La prima scelta Boston l'ha ottenuta grazie ad un precedente scambio con Brooklyn che includeva anche Paul Pierce (che ha festeggiato il tutto con un 'tweet', ndr). Bisogna tornare indietro di parecchio per ritrovare una squadra con il miglior record in una Conference che riesce ad ottenere anche la prima scelta al Draft. Per la precisione 35 anni: nel 1982 toccò ai Los Angeles Lakers, che scelsero James Worthy. A proposito di Lakers: per il terzo anno consecutivo i gialloviola si aggiudicano la seconda scelta al Draft. Negli ultimi due anni non è certo andata male ai losangelini, dato che hanno potuto scegliere giocatori del calibro di D'Angelo Russell e Brandon Ingram. E se davvero vale il detto che "non c'è due senza tre"... Philadelphia è invece abbonata alla terza scelta: da 4 anni, infatti, i 76ers scelgono in top-3. A permettere a Phila di ottenere la terza scelta è stato lo scambio con i Sacramento Kings due anni fa, diretto dal GM Sam Hinkie. Joel Embiid, Jahlil Okafor e Ben Simmons: tre grandi prospetti per il "Process" di Phila, in attesa del nome di quest'anno, per un team che vuole allontanare definitivamente la sfortuna e tornare a stabilirsi nelle zone medio-alte della Eastern. Grande delusione per Phoenix, che speravano di scegliere per primi vista la posizione di classifica davvero precaria: i Suns hanno infatti il secondo peggior record dell'intera Lega, ma sceglieranno solo per quarti. Quinta scelta per i Sacramento Kings, sesta per gli Orlando Magic.
