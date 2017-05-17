NBA Draft Lottery 2017, la prima scelta è di Boston! A seguire Lakers e 76ers

assoluta dell'NBA Draft 2017. Stanotte, infatti, è avvenuto il sorteggio dell'ordine con cui le squadre NBA escluse dai playoff sceglieranno i nuovi prospetti al draft. Il team allenato da coach Brad Stevens ha quindi la priorità, seguito dai Los Angeles Lakers e dai Philadelphia 76ers. La prima scelta Boston l'ha ottenuta grazie ad un precedente scambio con Brooklyn(che ha festeggiato il tutto con un 'tweet', ndr). Bisogna tornare indietro di parecchio per ritrovare una squadra con il miglior record in una Conference che riesce ad ottenere anche la prima scelta al Draft. Per la precisione 35 anni:, che scelsero James Worthy. A proposito di Lakers: per il terzo anno consecutivo i gialloviola si aggiudicano la seconda scelta al Draft., dato che hanno potuto scegliere giocatori del calibro di D'Angelo Russell e Brandon Ingram. E se davvero vale il detto che "non c'è due senza tre"... Philadelphia è invece abbonata alla terza scelta:A permettere a Phila di ottenere la terza scelta è stato lo scambio con i Sacramento Kings due anni fa, diretto dal GM Sam Hinkie.: tre grandi prospetti per il "Process" di Phila, in attesa del nome di quest'anno, per un team che vuole allontanare definitivamente la sfortuna e tornare a stabilirsi nelle zone medio-alte della Eastern. Grande delusione per Phoenix, che speravano di scegliere per primi vista la posizione di classifica davvero precaria:, ma sceglieranno solo per quarti. Quinta scelta per i Sacramento Kings, sesta per gli Orlando Magic.