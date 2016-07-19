NBA, LeBron prende tempo e chiede più soldi ai Cavs. Garnett vicino al ritiro?

Resto, ma senza fretta. Potrebbe essere riassunta così. Il campionissimo ha confermato di voler proseguire la sua avventura con i Cavs, ma non sembra fremere troppo dal firmare il nuovo contratto. Attualmente in vacanza, la stella NBA sembra voler prendere tempo. Il motivo?, che porterebbe LeBron a chiedere ai Cavs un rinnovo piuttosto 'ricco': si parla di un nuovo ingaggio intorno ai 30 milioni. Cleveland riuscirà quindi a mantenere LeBron - pur pagando parecchio -, che pretenderebbe dai Cavs un contratto da 15 milioni di dollari all'anno. Intanto, dopo Duncan, un altro grande campione potrebbe essere giunto al capolinea.. "Penso che la decisione debba spettare più a Kevin che a noi - ha detto il proprietario dei Minnesota Timberwolves, Glen Taylor - Prima ci dirà cosa intende fare, prima sarà meglio anche per noi, ma voglio dire Kevin è una parte importante del nostro passato, è tornato l’anno scorso per aiutarci e". "Credo che lui sia l’unico che ci possa dire se può giocare oppure no, e non credo che avrebbe senso mettergli addosso pressione - ha concluso Taylor -ma solo quando Kevin si sentirà pronto di darci una risposta allora ci muoveremo in via definitiva". Intanto, sempre restando nel mercato NBA,- ex Suns, Rockets e Kings - che sta per firmare un contratto annuale da 2,5 milioni di dollari, mentre Plumlee si sarebbe convinto a restare a Milwaukee, sulla base di un accordo quadriennale da 52 milioni di dollari., rookie non scelto nel draft 2016, sbarca alla corte dei Raptors. Con Toronto, VanVleet ha già disputato la Summer League, totalizzando 6.2 punti, 3 rimbalzi e 1.6 assist in 16 minuti di impiego.