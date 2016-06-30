NBA, Oklahoma sbarca in Spagna: sfide pre-season contro Real e Barcellona

I Global Games, il tradizionale appuntamento con la preseason NBA nel Vecchio Continente, vedranno la partecipazione degli, che saranno protagonisti in Spagna di due gare di preparazione al campionato americano. Due sfide non affatto semplici per i fortissimi Thunder: il 3 ottobre gli uomini di coach Donovan se la vedranno, fresco vincitore del titolo spagnolo (il 33esimo nella storia dei 'Blancos'), mentre il 5 ottobre Oklahoma, sconfitto nella finale scudetto proprio dal Real e al termine di un grande ciclo di vittorie, ma pur sempre temibilissimo. Non è la prima volta che le due storiche formazioni iberiche sfidano i colossi NBA., mentre l'ultima volta per il Barcellona risale al 2012, quando gli avversari furono i Dallas Mavericks. Entrambe le compagini hanno sfidato le squadre della Association per cinque volte. E nemmeno per Oklahoma sarà la prima volta in Europa., quando si scontrarono con Philadelphia a Manchester e con il Fenerbahce nel catino di Istanbul.Lo 'start' per la vendita ci sarà dal prossimo lunedì 4 luglio. Saranno acquistabili sul sito Ticketmaster.es, per entrambe le sfide. Ma quello degli Oklahoma Thunder sarà l'unica occasione quest'anno di vedere una formazione NBA impegnata nel preseason in giro per il mondo? No, affatto.: è infatti in programma una doppia sfida a Shanghai e Pechino, il prossimo 9 e 12 ottobre, che vedrà impegnati gli Houston Rockets (probabilmente rinforzati dall'arrivo del capitano dell'Olimpia Milano, Alessandro Gentile) e i New Orleans Pelicans. Per i fan europei è certamente più comoda la trasferta spagnola, in attesa di riavere presto una delle trenta squadre del campionato professionistico statunitense