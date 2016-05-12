NBA, 'sir' Charles Barkley: "E' la peggiore di sempre!"

Non usa certo giri di parole "sir", ex stella di Philadelphia, Phoenix e Houston, per descrivere l'attuale lega statunitense, la più famosa del mondo. Barkley, che fece parte di quel fantastico Dream Team che sbaragliò la concorrenza alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992 e che bissò l'oro ad Atlanta 1996, ha espressonei confronti dell'NBA. "Sir" Charles, che oggi lavora come analista del campionato, ha rilasciato queste dichiarazioni durante il, il format radiotelevisivo condotto dal giornalista ESPN Dan Patrick e che ha come tematica tutti gli sport. "L'NBA sta decadendo, quella di oggi è la peggiore mai vista", ha affermato Barkley,, che ha visto i Thunder portarsi avanti 3-2 nella serie. I commenti sferzanti di Charles Barkley seguono le dichiarazioni altrettanto dure rilasciate dal sette volte all-star NBA: l'ex Raptors, Magic e Rockets ha criticato la scelta di insignire Steph Curry all'unanimità come MVP, sostenendo che non lo avrebbe affatto meritato. ", credo basti questo per definire come il nostro campionato sia 'annacquato' - ha detto McGrady su ESPN - "Dico sul serio. Penso a quando giocavano... Loro affrontavano una concorrenza di altissimo livello, quasi tutte le squadre avevano delle superstar. Eppure non hanno mai ottenuto l'MVP all'unanimità". E Barkley, incalzato durante il Dan Patrick Show proprio riguardo i commenti di McGrady, non si è fatto pregare e ha espresso la sua opinione, praticamente in linea con quanto già detto da McGrady. Barkley nel corso della trasmissione ha affrontato anche altri argomenti, come ad esempio quello riguardante: secondo "sir" Charles, "The Man Child" (falcidiato dagli infortuni e reduce da un'annata non particolarmente positiva)', ovvero svincolarsi dai Rockets.