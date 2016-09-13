Caricamento...

Pallacanestro Cantù: sconfitta nell'ultima amichevole a Palanga

13/09/2016

Ancora una sconfitta per la Pallacanestro Cantù, contro i russi dell'Enisey Krasnoyark che hanno dominato dal primo minuto.

Non si è concluso nel migliore dei modi, per la Pallacanestro Cantù, il ritiro di Palanga. La squadra di Kurtinaitis si è dovuta piegare all'Enisey Krasnoyark per 92-81 pagando oltremodo il forfait di Travis la cui assenza è pesata più del dovuto. Si è sentita anche la mancanza di Marco Laganà, al quale, lo staff sanitario ha concesso un turno di riposo per recuperare da un precedente infortunio. Il match è iniziato nel peggiore dei modi per la Pallacanestro Cantù. La partenza lenta del quintetto di Kurtinaitis lo ha costretto a dover finire già sotto nel punteggio per 13-4 dopo soli 5 minuti. Il distacco è aumentato nella seconda parte della prima frazione nonostante il buon rendimento di Lawal sotto canestro (30 punti e 9 rimbalzi) mentre i siberiani hanno fatto leva sulla grande serata di Frank Elegar che ha spinto i russi fino al 25-10 della prima frazione. Dowdell ha cercato di guidare la riscossa di Cantù ma l'Enisey non ha mollato di un centimetro continuando a trovare buone soluzioni con il tandem Taylor-Elegar e grazie anche all'apporto di Vdzykhalkin che consente loro di chiudere sul 47-33 la prima frazione. pallacanestro cantùNel secondo tempo sono ancora i russi a premere sull'acceleratore grazie a Zavourev, toccando anche i 21 punti di vantaggio sul 60-39 e neanche la prestazione sontuosa di Johnson tra i canturini (18 punti per lui a referto) è riuscita ad arginare la grande serata dell'Enisey. Un Taylor in grande spolvero tiene i siberiani avanti per 69 a 50 al termine del terzo periodo. Solo nell'ultimo quarto la Pallacanestro Cantù ha dato segni di risveglio aumentando la pressione in difesa e sfoggiando un grande Karinauskas capace di portare la squadra di Kurtinaitis fino al -12 sul 79-67. Alla fine però l'Enisey porta a casa il risultato reggendo l'impatto del ritorno di Cantù e chiudendo sul 92-81.

ENISEY KRASNOYARK 92 PALLACANESTRO CANTU’ 81

(25- 10, 47- 33, 69- 50) ENISEY KRASNOYARK: Martynov 5, Kacheev 10, Vdzykhalkin 10, Zavourev 11, Elegar 16, Trushkin 5, Mitusov 9, Taylor 22, Kanygin 2, Pichhkurov 2. PALLACANESTRO CANTU’: Baparapè ne, Parrillo 1, Laganà ne, Pilepic 3, Dowdell 11, Callahan 5, Kariniauskas 11, Vasylius ne, Quaglia, Johnson 18, Sirica 2, Lawal 30. All. Kurtinaitis.
