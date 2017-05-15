Playoff, Golden State trema ma batte San Antonio (113-111)

Se questo è solo l'inizio, non vediamo l'ora di vedere il resto. Gara 1 della finale di Conference tra Golden State e San Antonio è stata un inno allo spettacolo puro:, nel finale, ma gli Spurs hanno fatto tremare per molto tempo il pubblico della Oracle Arena e sono sprofondati solo quando hanno perso il loro uomo migliore. Sì, perchè finchè è stato in campo Kawhi Leonard la partita non ha avuto storia.Ma quando Leonard ha dovuto abbandonare anzitempo la contesa per un infortunio alla già dolorante caviglia sinistra, il match si è completamente ribaltato. Golden State ha infierito senza pietà,e respingendo l'ultimo disperato tentativo degli Spurs, capitanato dall'immortale Manu Ginobili. Pronti, via e Popovich chiama subito time-out: i suoi Spurs sono sotto soltanto 6-5, ma evidentemente il coach ha voluto subito far capire che i Warriors non andavano fatti scappare. E da quel momento in poi è una sinfonia degli "speroni":e a fine primo quarto è già 30-16 per gli ospiti. Nel secondo la musica non cambia: Kawhi è in incubo per la difesa gialloblu, l'attacco di coach Kerr non punge e il divario. All'intervallo Golden State recupera qualcosa (-18) ma l'impressione è che San Antonio sia nettamente più in palla. Nella ripresa, però, succede l'episodio che stravolge l'inerzia del match: Leonard atterra sul piede di Pachulia e la caviglia si gira. Privi del loro straordinario 'top player', gli Spurs vengono devastati dai Warriors: Curry e Durant fanno ciò che vogliono, nonostante l'encomiabile argine allo tsunami californiano innalzato da Manu Ginobili. Lo "Splash Brother" firma il canestro decisivo a 9 secondi dalla fine: Aldridge (28 punti complessivi) ha tra le mani la palla del successo, ma fallisce la tripla.. Se Leonard recupera, San Antonio può giocarsela fino in fondo.