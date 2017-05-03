Playoff, semifinali: Golden State batte Utah. Thomas show: 53 punti (!), Boston sul 2-0

La corazzata in gialloblu sconfigge gli Utah Jazz 106-94 nella prima gara di una delle due semifinali di Conference a Ovest. E l'impressione è che sia riuscita a farlo senza nemmeno sporcarsi troppo le mani, anche perchè gli avversari(addirittura 14 palle perse, un ruolino non da Jazz) dopo l'estenuante serie contro i Clippers, risolta in gara 7. I Warriors, infatti, hanno portato a casa il primo punto segnando meno triple di Utah (e anche questo è un dato sorprendente...):, che ha finalmente raggiunto il livello di forma che tutti si aspettano da un giocatore di classe immensa come lo "Splash Brother". L'Oracle Arena applaude e gongola, anche se persiste una certa apprensione per la salute di coach Kerr, ancora ai box per gli ormai noti problemi alla schiena. Golden State parte subito forte e si porta ben presto sul 9-0. Utah si ricompone e passa addirittura a condurre (19-20). Ma che i Warriors (e Curry) siano in palla lo si capisce piuttosto velocemente:. Utah ha il merito di non far mai scappare i padroni di casa, ma il demerito di non riuscire mai a mettere davvero il fiato sul collo a Durant e soci. In avvio di ripresa i Jazz risalgono fino al -7, ma è una fugace illusione: nell'ultimo quarto GS, trascinata da un ottimo Green, vola sul +19 e chiude i conti. Vince anche Boston, che si porta sul 2-0 nella serie contro Washington.(53 punti, 29 nell'ultimo quarto!) che annulla la prestazione anch'essa spettacolare di Wall (40 punti e 13 assist). Il 'top player' di Boston fa il fenomeno negli ultimi 12' e nel supplementare, mandando al tappeto i Wizards.: gli uomini di coach Brooks dovranno dare tutto nelle due gare casalinghe, a cominciare da quella di venerdì.