Retrocessioni nell'NBA? Adam Silver non lo esclude: "Eviterebbero il tanking"

Un'ipotesi ad oggi impraticabile, ma che in un futuro nemmeno così lontano potrebbe trovare consensi. Lo fa chiaramente capire il Commissioner della Lega statunitense,, che in una conferenza parallela alla disputa delle Finals (che vedono, al momento, i Golden State Warriors in vantaggio 1-0 sui campioni in carica, i Cleveland Cavaliers) ha parlato anche di questa eventualità. In particolare, Silver si è soffermato sul problema del "tanking", ovvero il meccanismo che si aziona quando le squadreUna dinamica ormai abbastanza consolidata nell'NBA, e il Commissioner vede le retrocessioni come 'soluzione finale': "E’ un problema di vecchia data, e stiamo ancora cercando la via perfetta., in cui chi arriva ultimo retrocede e scende di categoria, non possiamo mandare le peggiori squadre in D-League. Anche se quel provvedimento fermerebbe il tanking, ne sono certo". Il numero uno della Lega ha affrontato anche altri argomenti,: "E’ il numero adeguato per lo stato economico, la diffusione del talento e per la visibilità garantita a tutti, ma purtroppo non siamo ancora al punto di avere 30 franchigie in utile economico". Inoltre, Adam Silver, che hanno scatenato parecchie polemiche dato che sia i tifosi che i network USA non hanno fatto salti di gioia nel vedere alcune partite dove le squadre più importanti hanno giocato praticamente con tutte le seconde linee. Per Silver, il problema si può risolvere evitando il "back to back" - ovvero le gare in notti consecutive - ma anche " evitando che tutti i big di una squadra riposino contemporaneamente.- ha aggiunto - in quei posti dove una determinata squadra gioca soltanto una volta".